焦点：美国决策者和企业认为 英国若退欧恐损及美企投资和获利

路透华盛顿6月22日 - 英国周四举行的退欧公投或许不会拖累美国经济陷入衰退，但其对美国货币政策、贸易和企业获利的影响正引发美国政府和企业的担忧。

这样一个史无前例的重要决定公布后所引发的市场波动可能会压低英镑和推高美元，而且在外界评估相关损失、以及英国与欧盟协商分手条款之际，促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)在更长时间内维持利率不变。

美联储主席叶伦周二重申了联储对“英国退欧”公投的关切，并向议员表示这可能产生“重大的经济影响”，例如促使资金涌入较为安全的美元资产，从而推高美元，并进一步放慢美国出口。

英国是全球第五大经济体，也是美国第七大贸易伙伴，2015年美国出口了560亿美元商品到英国，同时从英国进口了580亿美元商品。

飞机和飞机引擎是美国对英国最主要的出口商品，而汽车和卡车则是其从英国进口最多的商品，此外药物也是两国之间主要的进出口商品。

但对欧洲其他国家的出口占英国出口总量的比例超过一半，若英国投票决定离开欧盟则可能会造成不利。

英国若是脱离欧盟，将失去与欧陆之间的优惠自由贸易地位，给跨国企业的英国业务带来运作问题，例如英国制造的汽车和引擎将面临更高关税，伦敦金融中心的银行业和保险商在欧洲的运作前景也面临不确定性。

英国退欧后也将被排除在欧盟与其他国家的自由贸易协定之外，其中包括欧盟与加拿大、韩国、墨西哥等国的自贸协定。欧盟目前与52个国家签有优惠贸易协定(PTA)，且正与另外72个国家谈判。

与美国正在协商的跨大西洋贸易协定也将因英国脱欧而岌岌可危。美国总统奥巴马已经警告称，美国准备与英国展开双边谈判可能需时数年。

“我们认为一个身处于团结欧盟内的强大英国，才是符合所有人的利益，”美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)周二说。“我们认为，他们成为更大实体的一份子，才能有更有力的话语权。”

State Street Global Advisors首席投资分析师Michael Arone说，英国可能得花上两年时间与欧洲协商新的贸易和监管规范安排，由此带来的不明朗前景将破坏贸易及资本流动，让企业难以做出决策。

“可能的结果是更加停顿、更加迟缓。经济正在面临什么难题？全球需求低迷、贸易缓慢。增长缓慢。这些没有一个是有利的，”他说。

**通往欧元区市场的途径**

外商直接投资(FDI)成为近几年推动英国经济发展的最大动力，而其中占比最大的是来自美国的投资。

国际货币基金组织(IMF)周六发布的英国经济检视报告称，FDI帮助推高了英国人的消费和收入水平。英国是欧洲的首要FDI目的地。

IMF称，投资流向英国，是因为该国提供了通往欧元区市场5亿消费者的途径。

伦敦政治经济学院(LSE)的研究人员最近估计，流入英国的投资可能最多减少了22%，因为包括美国在内的外国企业将在脱欧公投后把业务移往他处，或将投资计划搁置。他们表示，这将导致每户英国家庭的实际收入减少2,200英镑(3,234美元)。

这项研究还发现，若英国脱欧，则该国经济的两大亮点--金融服务业和汽车业将因此受创。

LSE还称，英国汽车年产量将减少18.1万辆或12%，因为若英国回到世界贸易组织(WTO)贸易地位，将面临更高的欧盟关税税率。

LSE并称，由于失去在欧盟国家“通行”经营业务的协议，总部设在英国的金融公司可能“大幅裁员”。

摩根大通(JPM.N)首席执行官迪蒙本月稍早警告英国伯恩茅斯的员工，退欧可能导致裁员。该公司在英国1.6万名员工的四分之一设在伯恩茅斯。

“如果英国退欧，我们的业务不能都在这里运作，我们必须开始规划。我不能肯定这意味着裁员1,000名还是2,000名，最高可能是4,000名，”迪蒙说。

福特汽车(F.N)周一在给员工的信中称，退欧后公司从英国出口的引擎可能面临高达2.7%的税率，整车税率高达10%，可能使该公司每年增加“数亿美元费用”。福特汽车的工厂散布在英国和欧洲。

“这将严重冲击我们的业务，”该公司执行董事Andy Barratt写道。经历了多年的亏损及关闭工厂的痛苦之后，福特欧洲业务的获利刚开始恢复到2008年危机之前的水平。

**监管制度分化**

其他把英国作为出口基地的公司也担心，英国与欧洲在监管制度方面将逐渐分化。

M&M's及士力架巧克力制造商玛氏食品(Mars Inc.)公关副总裁Matthias Berninger对路透表示，退欧后的英国可能会希望制定自己的食品安全、巧克力或宠物食品成分标准，为过去40年都最有效率的欧洲产品网络带来麻烦。

玛氏的Berninger并称，退欧阵营提倡的新移民限制将使企业员工异地转移的问题更多。英镑长期下跌也将损害企业在英国的利润率。英国是玛氏食品的全球第二大市场。

“那些问题都令人头疼，因为会变成成本，侵蚀获利能力。”Berninger称。“会慢慢崩溃。”

美国企业以往选择英国为基地，常是看中其就业市场比欧洲其他地方有弹性、说英语、讲法治、文化富创造力；若英国退出欧盟，这些吸引力相形就黯淡了。

“对我们来说，欧盟成员国的身份也是我们选择英国的一大原因。近来有人建议若英国退出欧盟，就应该退出欧洲单一市场，这尤其令人关切且有可能造成重大损害。”包括美国通用电气(奇异/GE)执行长伊梅尔特(Jeff Immelt)、思科执行长Chuck Robbins和彭博社董事长彭博(Michael Bloomberg)等几家企业执行主管在上个月伦敦金融时报刊出的一封信中写道。(完)