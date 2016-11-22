（更正）焦点：英退公投和美国大选飞出黑天鹅 法国总统选举亦结果难料

（更正：因译文有误，内文第四段和第六段中应为“保守派”，非“保守党”）

路透巴黎11月21日 - 法国总统奥朗德(Francois Hollande)的一位朋友周一兴高采烈地表示：“民调仍在误判。”之前进行的法国总统大选党内初选结果再次让民意测验专家大跌眼镜。

属于法国社会党的奥朗德在考虑是否在明年的总统大选中寻求连任，但民调显示，如果他被选为社会党总统候选人，其支持率甚至都可能达不到两位数百分比。

法国前总理菲永过去两周的经历值得奥朗德深思。之前英国公投退欧以及特朗普意外赢得美国总统大选，都令人对民调的准确性产生了怀疑。

菲永之前在民调中一直落后，但在周日的保守派总统竞选提名人初选中，却超过了甚至最乐观的预期，以高出竞争对手15个百分点的优势在初选中领先。

“菲永8月时的支持率为8%，周五就到了30%，然后(在实际投票中)获得了44%的支持率，”奥朗德一位要求匿名的朋友对路透说道。“选举胜利永远不会提前赢得，事情从不像你期待的那样发展。”

下一次对法国民意的考验是在11月27日，这将是菲永与另一位前总理朱佩之间的保守派候选人第二轮党内决选。朱佩在周日的第一轮决选中位列第二。

两轮的公民投票是共和党及其盟友首次通过初选选出候选人；公民投票对于法国是一种新的机制，此前仅在2011年由社会党采用过一次。

选民名册上的任何人都可在初选中投票，Elabe为BFM TV进行的第一轮投票出口民调估测，在周末进行投票的民众中，有37%都与组织投票的共和党无关。

**阻止萨科齐当选的因素**

15%的选民称自己属于左派，8%称属于法国极右翼政党民族阵线。另外14%不确定自己属于哪一派。所以其中许多人，虽然明显希望影响选举结果，倒不一定是为自己希望当选总统的候选人投票。

由Harris进行的调查进一步证实了这种看法：即策略性投票是一个很大因素。

在第一轮投票结束后进行的调查显示，40%投票给菲永的选民，之所以投给他是为了阻止前总统萨科齐获胜。

在投票给前法国总理朱佩的选民中，70%也是为了遏制萨科齐。其他证据也显示，朱佩获得了左翼选民的支持，这些选民不想让萨科齐再上台。萨科齐曾于2007-2012期间担任法国总统。

萨科齐位居第三，落后前两位不少。

**涉嫌触及法律**

周日的投票人数超过400万，远远高出2011年参与社会党初选第一轮的260万人。

法国有4,400万人具有投票资格，但下周日出来投票的选民人数以及他们的投票意向却根本无迹可循。

据政治分析师Patrick Lafarge称，萨科齐并非可能遭战术或负面投票打击的唯一一人。Lafarge认为，由于其他两名对手均有涉嫌触犯法律的行为，菲永打了一次漂亮的反击战。

萨科齐正因在过去的竞选活动中违法筹资而接受司法调查。他否认自己有任何不当行为。而朱佩则在2004年被判滥用公共资金罪。

“法国人想要惩罚那些有法律问题的人，”Lafarge周一在France Info电台称，“我认为这是萨科齐和朱佩的大问题。”

Opinionway周日晚间发表的投票意向调查显示，菲永会在共和党第二轮投票中轻松击败朱佩，得票率料为56%。

博彩公司也押注菲永领先。

博彩交易所必发(Betfair)网站显示，伦敦博彩公司对朱佩获胜的赔率在7:1到12:1之间，说明他胜选的概率平均只有9.1%，与美国大选前夕路透/益普索调查对特朗普胜选概率的预期相仿。(完)