焦点：面对英国退欧疑虑 营收依赖英国市场的美国企业泰然处之

2016年2月22日在伦敦拍到的图片。 REUTERS/Toby Melville/File Photo

路透6月21日 - 在经济学家和华尔街就英国公投选择脱离欧盟可能对欧美经济产生的影响表示担忧之际，营收依赖英国的美国企业却对英国脱欧可能严重损及自身业务的风险轻描淡写。

美国统计局(U.S. Census Bureau)的数据显示，英国去年是美国的第五大出口市场，出口额估计在560亿美元。英国将在周四就是否脱离欧盟举行公投。

一些经济预估人士称，英国脱离欧盟将导致该国经济大幅放缓，并令英镑GBP=贬值，这种情况可能难免会打击到美国出口商。

但Molson Coors (TAP.N)、Penske Automotive Group (PAG.N)和宾夕法尼亚电力公司PPL(PPL.N)等营收依赖英国的美国企业，却淡化英国脱欧可能会对各自业务产生的影响。

在一周前民调显示“退欧”阵营支持率大增后，英国退欧在电话会议和投资者会议上已经成为一个中心话题。

英国留欧派议员Jo Cox上周遇袭身亡后，两方阵营拉票活动暂停三天，周日恢复造势，并且周末的三项民调显示“留欧”阵营重振士气。议员Cox被刺杀震动英国，事后或许被证明是此次公投的一个决定性时刻。

根据汤森路透数据，6月的头两周，英国公投这个话题在美国上市公司举行的季度电话会议和活动上至少谈论了20次，次数是此前一周的两倍。

在这些场合，美国企业高管表示影响主要是暂时的或可对冲的汇率风险，他们有充裕的时间--预计两年--为英国真正退出欧盟做准备。

最新民调和赌盘赔率暗示，英国民众选择“留欧”的可能性更大，华尔街的担忧情绪有所缓解，美国股指周一收高。

IHS Global Insight首席英国及欧洲分析师Howard Archer表示，若英国决定脱欧，恐将导致2017年经济增长率从2.4%骤降至0.2%。

“消费支出势头也将急剧放缓，而且住房市场也可能明显降温，”他对路透表示。

**滞后影响？**

但即便是这样的影响，对所有美国出口商带来的影响也并不完全一样，因为许多英国人还是要享用啤酒和修理他们的汽车的。

Molson Coors在英国市场销售的Carling等品牌啤酒占总营收的三分之一左右。根据S&P Global，这一比重在所有按国别公布营收的标准普尔500指数成分股中居首。

“我认为它不会影响到英国的实质需求状况，这显然是我们真正感兴趣的，”Molson Coors执行长Mark Hunter在5月一次电话会议上表示。不过他承认，(英国退欧)可能短暂影响汇率。

Penske Automotive负责投资者关系的执行副总裁Anthony Pordon说，该公司在英国的很多成本已经以英镑来计算，从而降低了潜在的外汇波动。该公司有三分之一的营收来自英国。

另外，Penske的服务和零部件业务在经济下滑时往往会有较好的表现，因为这种时候人们会推迟更换新车。

电力公司PPL的投资者关系经理Lisa Pammer说，她在过去一周不断接到忧心忡忡的投资者电话。由于英国电力销售占PPL营收的近三分之一，该公司对冲外汇风险的安排已远至2017年。

大型包裹运送服务商联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)一直在扩展欧洲业务，公司认为“脱欧”在短期内将基本不会产生什么影响，因为现有的一项协议给英国两年的时间来安排脱欧事宜。

“我们正处于一个未知境地，”联合包裹的发言人Richard Currie说。“谈判将必须很快开始，但我们有两年时间进行谈判。”(完)