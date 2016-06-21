背景资料：英国脱欧公投当夜的计票流程

总共有382个投票区，每个区都将先统计出本地收到的票数并宣布投票总数（包括废票和邮寄的投票）。英国选举委员会估计，大多数票区的投票数将在6月23日2230GMT到6月24日0130GMT之间公布。最晚的投票数统计预计将在6月24日0400GMT左右出炉。