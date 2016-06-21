背景资料：英国脱欧公投当夜的计票流程

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透6月16日 - 英国脱欧公投将于6月23日2100GMT结束，之后即开始手动计票。
总共有382个投票区，每个区都将先统计出本地收到的票数并宣布投票总数（包括废票和邮寄的投票）。英国选举委员会估计，大多数票区的投票数将在6月23日2230GMT到6月24日0130GMT之间公布。最晚的投票数统计预计将在6月24日0400GMT左右出炉。
之后，每个票区都将进一步统计出“留欧”和“脱欧”的票数。多数票区预计将在6月24日0100-0300GMT之间公布具体的结果，最晚的预计将在0600GMT左右出炉。
各大广播公司目前尚无计划在投票站进行出口调查，因为这个统计的误差会非常大，不具参考性。（完）
(编译 高琦 审校 刘秀红)
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。