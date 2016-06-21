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时事要闻 | 2016年 6月 21日 星期二 13:13 BJT

背景资料：英国脱欧公投当夜的计票流程

路透6月16日 - 英国脱欧公投将于6月23日2100GMT结束，之后即开始手动计票。

总共有382个投票区，每个区都将先统计出本地收到的票数并宣布投票总数（包括废票和邮寄的投票）。英国选举委员会估计，大多数票区的投票数将在6月23日2230GMT到6月24日0130GMT之间公布。最晚的投票数统计预计将在6月24日0400GMT左右出炉。

之后，每个票区都将进一步统计出“留欧”和“脱欧”的票数。多数票区预计将在6月24日0100-0300GMT之间公布具体的结果，最晚的预计将在0600GMT左右出炉。

各大广播公司目前尚无计划在投票站进行出口调查，因为这个统计的误差会非常大，不具参考性。（完）

(编译 高琦 审校 刘秀红)

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