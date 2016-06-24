综述：英国迎来退欧历史时刻 首相卡梅伦将辞职下台（更新版2）

(新增英国首相卡梅伦宣布将辞职及各国反应)

路透伦敦6月24日 - 英国退欧公投尘埃落定，民众最终选择离开欧盟，这迫使首相卡梅伦辞职，并对二次世界大战后的欧洲大团结计划构成最严重的打击。

最终结果显示退欧阵营以近52%/48%的优势获胜，全球金融市场大幅动荡。

英镑兑美元一度暴跌超过10%至1985年以来首见低位，创史上最大单日跌幅，因担心此一决定可能打击这一全球第五大经济体的投资，并令伦敦作为全球金融重镇的地位面临威胁，并引发延续数月之久的政局不确定性。

欧洲股市急挫逾8%，创下史上最大单日跌幅。欧洲银行股市值瞬间蒸发数十亿美元，苏格兰皇家银行(RBS.L)、巴克莱(BARC.L)及莱斯银行集团(LLOY.L)跌势惨重。

情绪激动的卡梅伦表示，将在10月之前辞去首相职务；卡梅伦于三年前敲定将进行此次公投，并成为留欧阵营领袖，但如今以败局收场。

他在唐宁街官邸外对记者说，“英国民众已经做出非常明确的决定要走上不同的道路，我认为国家需要新的领导层来带领民众走这条路。”

“我认为我不再适合继续担任领导人，带领我们的国家走向下一个目的地。”

退出欧盟可能使英国失去进入欧盟的无障碍单一市场，且须与全球各国敲定新的贸易协定。英国自身则可能分裂，苏格兰的领导人呼吁进行新一轮的独立公投，苏格兰当地有进三分之二的选民希望留在欧盟。

欧盟本身则在经济及政治上均受创，英国的离去不仅使欧盟失去一个最支持自由市场的成员国，也失去了一个在联合国安理会中拥有否决权、且拥有强大军备的国家。英国退出将导致欧盟一口气将丧失约六分之一的经济产出。法国及荷兰的民粹团体也要求本国对是否续留欧盟进行公投。

公投后将开启至少两年时间的脱欧程序，这是首度有成员国退出欧盟。已经担任首相六年的卡梅伦称，将由他的继任者正式启动退欧程序。

卡梅伦在保守党内的竞争对手、退欧阵营最熟悉的面孔--前伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)普遍被认为会寻求首相一职。

**独立日**

英国境内的欧洲怀疑论者感到兴奋，声称这是应对执政当局、大企业及包括美国总统奥巴马在内的外国领导人的一场胜利。奥巴马先前呼吁英国留欧。

“敢于梦想，独立自主的英国正在迎来黎明，”英国独立党(UKIP)领袖法拉奇(Nigel Farage)表示，“...让6月23日作为我们的独立日载入史册。”

欧洲政界人士大多感到震惊。芬兰前首相斯图布(Alexander Stubb)在推特(tweet)中写到，“拜托，请告诉我我是在作梦吧，而这是不过是一场噩梦。”

法国极右翼民族阵线主席勒庞(Marine Le Pen)宣称这是“自由的胜利”。荷兰极右派领袖Geert Wilders表示，“我们想要在自己的国家、自己的钱财、自己的边界、及自己的移民政策上做主。”

英国在1973年加入当时的欧洲经济共同体(European Economic Community)，自那时以来一直是怀有矛盾情绪的成员国。英国坚定支持自由贸易、打破内部经济障壁垒、并将欧盟扩容纳入前东欧共产国家，但另一方面又选择不加入欧元单一货币及申根公约。

卡梅伦所在的执政保守党已经面临被欧洲怀疑论撕裂的风险。

包括美国总统奥巴马、中国主席习近平、德国总理梅克尔等各国政府及国际机构领导人，此前都希望英国能留在欧盟。他们表示，英国留在欧盟，比退出欧盟更强大和更具影响力。

长达四个月的公投宣传造势活动是英国所经历的最大一场分歧对立，两派阵营都互相指责对方撒谎和制造恐慌，而批评者称有关移民问题的争论已经公开释放出种族主义的毒素。

这次公投还引发英国社会的更深层撕裂，脱欧派得到了数百万感到被全球化进程所抛弃的选民的支持，他们认为从英国当前的种族多元化和自由市场经济中得不到任何好处。

一位亲欧盟的女议员一周前在街头拉票活动中被袭击身亡，袭击者之后在法庭上宣称，他的名字是“叛国者的死亡，英国的自由”。年岁较大的选民普遍支持英国脱欧，年轻人则大都希望英国能留在欧盟。

但最终，对于移民失控、主权丧失和欧盟遥控指挥的担忧，看来压倒了对脱欧后经济风险的近乎一致的警告。

**欧盟官员会商**

英国央行表示将采取所有必要措施，确保货币及金融稳定。全球各地决策官员亦准备采取行动稳定市场，日本财务大臣麻生太郎承诺，必要时在汇市采取回应。

欧盟各事务部长及成员国大使0800GMT将在卢森堡会面进行事先安排好的对谈，届时可能会做出反应。

中国外交部对英国退欧的结果回应称，中国尊重英国人民在欧盟问题公投中作出的选择，希望欧盟与英国尽早达成协议。[nL4S19G3EU]

英国退出欧盟后，与欧盟协商所要争取的是何种关系，目前并不明朗。

退出欧盟后，英国若要保留进入欧盟单一市场的管道，将必须接受欧盟所有规范，但却没有参与制定规范的话语权，同时要为进入市场管道，向欧盟当局付出一笔可观费用，就像挪威及瑞士一样。

欧盟官员曾表示，如果英国不再遵守欧盟的商品、资本、劳务及人民流通自由原则，总部设于英国的银行及金融机构，将自动失去在欧洲各地销售服务的“通行证”。

除了贸易之外，数以百万计住在欧盟地区的英国人，以及数百万计在英国生活工作的欧盟公民，也都面临巨大难题。(完)