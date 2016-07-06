焦点：英国退欧非但不会阻碍人民币国际化 反而有望起到促进作用

路透香港7月6日 - 伦敦或不会因为公投退欧而丢掉作为主要离岸人民币业务中心的地位，不过这一公投结果有望推动欧盟内多个人民币离岸业务中心的形成，从而有助于人民币的国际化。

公投之后，市场观察家和中国本土媒体担心，伦敦离岸人民币中心的地位将受到威胁，有可能会挫败北京促进人民币国际化的努力。

不过尘埃落定之后，一些银行人士和分析师认为，这种悲观的看法过头了。这并不是说英国退欧不会带来影响，而是可能会鼓励中国在欧洲大陆培育多个人民币交易中心，从而拓宽人民币的全球化范围。

“我们预计伦敦会保持全球最大外汇交易中心的地位，不过在英国退欧之后，一些其它的金融服务或面临移至其它国家的风险，”恒生银行的环球银行及资本市场业务主管冯孝忠说，并表示外汇交易目前是人民币国际化的关键部分。

伦敦在人民币国际化方面起着重要作用。环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)称，3月时伦敦成为全球第二大离岸人民币结算中心。

**进入欧盟的“护照权利”**

过去五年中，中国的大银行在伦敦设立大型人民币交易和结算基础设施，6月中国在伦敦首次发行人民币计价主权债。

据伦敦证券交易所，单2016年就有逾50支人民币计价债券在伦敦发行，发行量高于大中华地区以外的其它金融中心。

“作为亚洲以外的重要人民币交易中心，有着现成的基础设施，资金流是不会干涸的。与欧盟内的其它金融中心相比，伦敦是有一些优势的，”位于上海的咨奔商务咨询(Z-Ben Advisors)在一份客户报告中称

Hogan Lovells驻上海的合伙人Andrew McGinty表示，人们担心的问题之一是，英国可能丧失至关重要的金融服务“通行”权。这项权利可以让拥有英国牌照的公司向欧盟市场提供金融产品和服务。

“如果英国金融机构失去欧盟通行权，不经批准无法跨境在欧盟销售人民币计价的金融产品，那么中国还会不会愿意继续将英国作为一个重要的离岸人民币国际化金融中心呢？”

许多企业高管相信，英国不大可能完全丧失这些权利。

LSE集团股票业务主管Brian Schwieger上周对路透表示，英国有历史悠久的国际投资者基础，在中国眼中，伦敦作为离岸人民币交易中心极具吸引力，这一点对英国与欧盟谈判极为重要。

“伦敦和中国之间的密切关系可以作为一个关键例证，说明为什么把伦敦作为一个金融中心，对于英国和欧盟经济是如此重要，”他说。

**可能会带来推动**

分析师称，英国脱欧可能会促使北京方面进行风险对冲，在欧盟建立更多的离岸人民币中心。

“法兰克福、巴黎和苏黎世均非常热衷于离岸人民币业务。”中国光大银行香港分行的国债副主管Ngan Kim Man表示。

德意志交易所集团已同意和上海证券交易所组成合资公司，很多人认为此举是法兰克福的重大改变。

恒生银行的全球银行和市场业务主管Andrew Fung亦表示，巴黎和法兰克福占有优势，并补充道都柏林也不错。都柏林拥有较低的税收，巴黎有着良好的金融基础设施，而欧洲央行落户在法兰克福。

“对中国人民币国际化来说，英国退欧或许不是个坏事情，没准给人民币国际化创造了崭新空间。”澳新银行驻香港资深经济分析师Raymond Yeung说道。

此外，他称，英国资产价格的下滑或许更能激励中资银行和企业来英国投资。

图表：中国人民币同各国央行的互换协议额度：tmsnrt.rs/1qkQE33

图表：香港的人民币存款：link.reuters.com/hek77v

图表：点心债的发行：here

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