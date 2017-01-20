逾60%机构投资者未来半年料维持英国资产仓位不变--调查

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 (STT.N)周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。
道富银行还表示，不到三分之一投资者认为，未来三到五年资产所有人将降低风险水平。道富银行为美国托管银行，管理的资产规模达2万亿(兆)美元。
该行的“英国脱欧表”是就英国脱欧对机构投资者所做的季度信心调查。英国料于3月启动退欧流程。
道富银行在2016年12月12日至2017年1月4日期间，对111个机构与另类投资者进行了这项调查，其中包括对冲基金、房地产与私募股权投资公司。
“英国最终何时与欧盟分手，两者未来关系的性质，这些方面仍然存在疑问，有可能令英国经济与英镑都受到打压，”道富银行全球宏观策略主管Michael Metcalfe表示。
“然而至少到目前为止，脱欧公投前对英国经济与资产市场极度悲观的预测，看来是大失准头了，”Metcalfe表示。
除了资产配置决定外，英国退欧决定可能明显影响到监管申报要求。80%的受访投资者称，英国退欧将影响他们的运作模式。
大约2%的受访者表示，他们可能大幅减持英国资产。8%的受访者在调查时还未拿定主意。
英国退欧欧盟引发市场大跌。公投后的第二天(2016年6月24日)，泛欧STOXX 600指数跌7%，富时100指数.FTSE跌3.1%。
但此后这两大股指双双反弹，出口股聚集的富时100指数在本月早些时候曾触及纪录高点，主要得益于英镑大幅贬值。按美元计，该指数较公投前水平仍下跌。
自6月退欧公投以来，英镑兑美元累计下跌近18%。英镑交投剧烈震荡，引发了国际投资者可能对英镑计价资产失去兴趣的担忧。
英镑图表：tmsnrt.rs/2hwV9Hv
与其他发达市场相比，去年欧洲股市大体上走势艰难，因经济增长低迷，加上各种政治事件接踵而至，导致投资者到其他地方寻求更好的回报。(完)
(编译 陈宗琦/侯雪苹；审校 张涛/张荻)
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路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。