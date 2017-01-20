逾60%机构投资者未来半年料维持英国资产仓位不变--调查

路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 (STT.N)周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。

道富银行还表示，不到三分之一投资者认为，未来三到五年资产所有人将降低风险水平。道富银行为美国托管银行，管理的资产规模达2万亿(兆)美元。

该行的“英国脱欧表”是就英国脱欧对机构投资者所做的季度信心调查。英国料于3月启动退欧流程。

道富银行在2016年12月12日至2017年1月4日期间，对111个机构与另类投资者进行了这项调查，其中包括对冲基金、房地产与私募股权投资公司。

“英国最终何时与欧盟分手，两者未来关系的性质，这些方面仍然存在疑问，有可能令英国经济与英镑都受到打压，”道富银行全球宏观策略主管Michael Metcalfe表示。

“然而至少到目前为止，脱欧公投前对英国经济与资产市场极度悲观的预测，看来是大失准头了，”Metcalfe表示。

除了资产配置决定外，英国退欧决定可能明显影响到监管申报要求。80%的受访投资者称，英国退欧将影响他们的运作模式。

大约2%的受访者表示，他们可能大幅减持英国资产。8%的受访者在调查时还未拿定主意。

英国退欧欧盟引发市场大跌。公投后的第二天(2016年6月24日)，泛欧STOXX 600指数跌7%，富时100指数.FTSE跌3.1%。

但此后这两大股指双双反弹，出口股聚集的富时100指数在本月早些时候曾触及纪录高点，主要得益于英镑大幅贬值。按美元计，该指数较公投前水平仍下跌。

自6月退欧公投以来，英镑兑美元累计下跌近18%。英镑交投剧烈震荡，引发了国际投资者可能对英镑计价资产失去兴趣的担忧。

英镑图表：tmsnrt.rs/2hwV9Hv

与其他发达市场相比，去年欧洲股市大体上走势艰难，因经济增长低迷，加上各种政治事件接踵而至，导致投资者到其他地方寻求更好的回报。(完)