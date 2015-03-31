宝钢集团副总崔健正接受调查 因涉嫌严重违纪违法--中纪委

南极洲北部发生6.8级地震 预计不会引发海啸--USGS
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。
路透上海3月31日 - 中国中共中央纪律检查委员会周二公告称，国内最大钢铁企业之一的宝钢集团有限公司副总经理崔健涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。
宝钢集团是宝钢股份(600019.SS)的母公司，崔健目前未在上市公司任职。
据国内媒体稍早报导，崔健长期在宝钢担任生产和技术系统管理工作，先后担任宝钢炼钢厂厂长助理、副厂长、厂长及宝钢集团总经理助理等职务。
近期中央巡视组进驻多家央企开展专项巡视工作，中纪委近日陆续宣布多名央企高层接受组织调查，包括中石油集团总经理廖永远、中国南方电网副总经理祁达才等。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透首尔5月10日 - 代表韩国最大公司的企业协会周三表示，它们将与新总统文在寅在创造就业和加大投资方面合作，改正“过去的错误。”
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