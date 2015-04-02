中国南方电网副总经理肖鹏涉职务犯罪被立案侦查

巴布亚新几内亚外海发生7.9级强震
路透悉尼1月22日 - 巴布亚新几内亚外海周日发生7.9级地震，引发对数个太平洋群岛发布海啸警报，但之后警报范围缩小到仅涵盖巴布亚新几内亚及邻国所罗门群岛。
路透上海4月2日 - 新华社援引中国广东省人民检察院称，中国南方电网有限责任公司董事、副总经理、党组成员肖鹏涉嫌职务犯罪，被广东省人民检察院立案侦查。
中央纪委监察部网站周四亦援引国务院国资委纪委称，中国海洋石油总公司原党组成员、副总经理吴振芳涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。
稍早南方电网公司董事、副总经理、党组成员祁达才涉嫌严重违纪问题，正在接受组织调查，这是中央第八巡视组进驻南方电网之后首个落马的副总经理。（完）
(发稿 张金栋; 审校 李文科)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。