中石化香港前顾问因受贿被香港法院判处入狱七个月

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透香港3月4日 - 香港廉政公署发布声明称，香港区域法院裁定中石化(0386.HK)前顾问张国强入狱七个月，因受贿60万港元。
香港廉政公署在声明中指出，现年63岁的张国强承认受贿，案件在区域法院宣判。
声明称，张国强从2007年底开始担任中石化香港的副主席，曾帮助两家与其弟有关的公司与中石化香港进行燃油交易并获得合约。
根据上述声明，张国强2012年5月退休，之后被聘为中石化香港的顾问。他于2014年1月被拘捕。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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