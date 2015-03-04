中石化香港前顾问因受贿被香港法院判处入狱七个月

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
路透香港3月4日 - 香港廉政公署发布声明称，香港区域法院裁定中石化 前顾问张国强入狱七个月，因受贿60万港元。
香港廉政公署在声明中指出，现年63岁的张国强承认受贿，案件在区域法院宣判。
声明称，张国强从2007年底开始担任中石化香港的副主席，曾帮助两家与其弟有关的公司与中石化香港进行燃油交易并获得合约。
根据上述声明，张国强2012年5月退休，之后被聘为中石化香港的顾问。他于2014年1月被拘捕。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放