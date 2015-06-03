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亚洲 | 2015年 6月 3日 星期三 16:06 BJT

中国石化将对六家下属单位开展党组巡视工作

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京6月3日 - 中国石化将对河南油田（含河南石油工程公司）、福建炼化、沧州炼化、山西石油、江西石油、宁波工程公司等六家下属单位开展党组巡视工作。

中国石化2015年党组巡视工作动员部署会议近日在北京召开。

中央纪委监察部网站上周三发布的声明称：“会议要求，中国石化要坚决贯彻中央的决策部署，坚持全面从严治党，加强巡视监督，不断推进党风廉政建设和反腐败斗争。”。（完）

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