中国石化将对六家下属单位开展党组巡视工作

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京6月3日 - 中国石化将对河南油田（含河南石油工程公司）、福建炼化、沧州炼化、山西石油、江西石油、宁波工程公司等六家下属单位开展党组巡视工作。
中国石化2015年党组巡视工作动员部署会议近日在北京召开。
中央纪委监察部网站上周三发布的声明称：“会议要求，中国石化要坚决贯彻中央的决策部署，坚持全面从严治党，加强巡视监督，不断推进党风廉政建设和反腐败斗争。”。（完）
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。