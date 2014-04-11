金砖国家计划在7月峰会前完成开发银行筹备工作

巴菲特旗下房地产经纪商与中国居外网达成营销协议
路透4月17日 - 美国投资大亨巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)掌管的一家房地产经纪商周一宣布，与中国最大的国际房地产网站居外网达成销售协议，希望能吸引到有意在美国置业的中国富裕人群。
* 金砖国家领导人7月将召开峰会
* 开发银行资本目标1,000亿美元
* 金砖国家担心美国在IMF改革计划上的僵局
路透华盛顿4月10日 - 南非财长Pravin Gordhan周四表示，金砖国家7月召开峰会前，设立开发银行的所有筹备工作将已完备。
这个巴西、俄罗斯、印度、中国和南非为支持基础建设而设立的银行进展缓慢，各国间对资金、管理和总部所在地等问题一直存有歧见。
过去一年美国削减刺激举措促使许多资金撤出这些新兴市场后，金砖国家力图对多数议题采取协同行动。它们盼望其领导人7月在巴西开会时，正式启动该银行。
“我们在筹备这家新的开发银行方面已取得很好的进展，多数正式文件都已准备好。”Gordhan在华盛顿与金砖国家财长开过会后告诉记者。
“现在还剩下一些问题，但从目前到希望能举行峰会的7月中旬之间，应能解决。”
金砖国家一消息人士称，该开发银行的初始资本将为500亿美元，最后增加到1,000亿美元。俄罗斯提议各国等额出资，各占20%，但最后的份额仍待定。
金砖国家最早在2012年提议成立这样一家银行，去年在南非峰会时通过提案。金砖国家的另一个项目--一支规模1,000亿美元指定用于稳定汇市的基金，进展也很缓慢，但Gordhan表示那项提案也已有进展。
“在应急资金安排上，也完成了近90%，接近达成协议。正式文件已备妥，有基础在峰会前完全达成一致。”
**担忧IMF改革停滞**
金砖国家亦担心，美国国会未批准IMF改革措施，即把IMF资源增加一倍，同时给予金砖国家等新兴市场国家更大话语权。
“我们讨论了对于IMF改革步伐缓慢、以及我们目前所处僵局的共同担心，并希望共同努力来找到公正合理的解决办法，”Gordhan说。
“但很明显，有很多事要看美国。”
20国集团(G20)的一些官员建议甩开美国来推进改革，但未来任何重大决定亦将需要美国的同意，因为美国占IMF的投票份额很高。
Gordhan拒绝评论可能采取什么办法，只是说“所探寻的许多选项”还需要进一步的“商讨”。
“我们相信，一个实力很强且握有大量资源，同时对待发达国家和新兴市场国家愈发公平的IMF，符合我们所有人的共同利益，”他说。(完)
(编译 张若琪/侯向明； 审校 徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透4月17日 - 美国投资大亨巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)掌管的一家房地产经纪商周一宣布，与中国最大的国际房地产网站居外网达成销售协议，希望能吸引到有意在美国置业的中国富裕人群。
路透纽约4月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储，FED)副主席费舍尔周一表示，美联储最近暗示可能今年晚些时候开始缩减4.5万亿美元的资产负债规模，市场对此无甚反应，表明政策转变或顺利进行。
路透首尔4月18日 - 美国副总统彭斯周二在首尔向商界领袖表示，特朗普政府将检讨和调整美韩两国间持续了五年的自由贸易协定。