金砖国家计划在7月峰会前完成开发银行筹备工作

* 金砖国家领导人7月将召开峰会

* 开发银行资本目标1,000亿美元

* 金砖国家担心美国在IMF改革计划上的僵局

路透华盛顿4月10日 - 南非财长Pravin Gordhan周四表示，金砖国家7月召开峰会前，设立开发银行的所有筹备工作将已完备。

这个巴西、俄罗斯、印度、中国和南非为支持基础建设而设立的银行进展缓慢，各国间对资金、管理和总部所在地等问题一直存有歧见。

过去一年美国削减刺激举措促使许多资金撤出这些新兴市场后，金砖国家力图对多数议题采取协同行动。它们盼望其领导人7月在巴西开会时，正式启动该银行。

“我们在筹备这家新的开发银行方面已取得很好的进展，多数正式文件都已准备好。”Gordhan在华盛顿与金砖国家财长开过会后告诉记者。

“现在还剩下一些问题，但从目前到希望能举行峰会的7月中旬之间，应能解决。”

金砖国家一消息人士称，该开发银行的初始资本将为500亿美元，最后增加到1,000亿美元。俄罗斯提议各国等额出资，各占20%，但最后的份额仍待定。

金砖国家最早在2012年提议成立这样一家银行，去年在南非峰会时通过提案。金砖国家的另一个项目--一支规模1,000亿美元指定用于稳定汇市的基金，进展也很缓慢，但Gordhan表示那项提案也已有进展。

“在应急资金安排上，也完成了近90%，接近达成协议。正式文件已备妥，有基础在峰会前完全达成一致。”

**担忧IMF改革停滞**

金砖国家亦担心，美国国会未批准IMF改革措施，即把IMF资源增加一倍，同时给予金砖国家等新兴市场国家更大话语权。

“我们讨论了对于IMF改革步伐缓慢、以及我们目前所处僵局的共同担心，并希望共同努力来找到公正合理的解决办法，”Gordhan说。

“但很明显，有很多事要看美国。”

20国集团(G20)的一些官员建议甩开美国来推进改革，但未来任何重大决定亦将需要美国的同意，因为美国占IMF的投票份额很高。

Gordhan拒绝评论可能采取什么办法，只是说“所探寻的许多选项”还需要进一步的“商讨”。

“我们相信，一个实力很强且握有大量资源，同时对待发达国家和新兴市场国家愈发公平的IMF，符合我们所有人的共同利益，”他说。(完)

(编译 张若琪/侯向明； 审校 徐文焰)

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