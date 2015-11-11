焦点：金砖四国基金回报差 投资者纷纷弃之而去

路透伦敦/香港11月10日 - 专门投资于金砖四国(BRIC)的基金前途黯淡，由于多年来巴西、俄罗斯、印度和中国股市整体表现不佳，许多投资者纷纷撤出了此类基金。

所管理的资产急剧萎缩，迫使基金经理关闭了BRIC基金，或者彻底反思对BRIC所代表的四大新兴经济体的投资策略。其中就包括高盛，而“BRIC”一词正是时任高盛首席经济学家奥尼尔(Jim O'Neill)在2001年所提出。

BRIC基金的丧钟可能已经敲响。高盛的资产管理部门已经把BRIC基金转换成范围更广的新兴市场产品，并告之美国证券交易委员会(SEC)，它预计BRIC基金的资产不会“大幅增长”。

据汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)，这个成立九年的基金资产已降至2亿欧元(2.15亿美元)以下，而在2010年兴盛时期则高达12亿欧元左右。

奥尼尔提出的“金砖四国”概念，在新兴市场基金下面催生出了规模庞大的金砖国家基金。而金砖四国加上南非，更是设立了一家开发银行。但理柏数据显示，BRIC基金的总体净资产已从2010年底时的224亿欧元降至区区50亿欧元。

基金规模下滑已经持续了一段时间。受大型低效国企拖累，中国、俄罗斯和巴西股市表现远逊于印尼、菲律宾等较小的新兴国家。

巴西和俄罗斯的经济增长和改革已暂停，而中国的金融稳定性也不乏质疑之声。印度股市今年和去年都表现不俗，但就在一段时间的低迷表现后，政府税收和就业改革计划即止步于国会。

“2001年时，提出金砖国家的概念可能合乎情理，但他们近几年的表现却截然不同，”基金研究机构晨星分析师Lena Tsymbaluk表示。她并补充称，最近几年客户对金砖国家基金评级的需求下降。

2009年末时，若在MSCI明晟金砖国家股指投资1美元，那么到现在就会亏损0.3美元，而追踪MSCI明晟整体新兴市场股指的投资者只亏损0.15美元。相比之下，投资全球股市的投资者同期将获利0.45美元。

全球股市表现对比图表： link.reuters.com/nyp54w

波士顿EPFR Global追踪的金砖国家基金自2011年以来每年都呈现资金净流出。EPFR Global称，今年这类基金资金流出规模为14亿美元，去年流出20亿美元。

理柏数据显示，目前还有92家BRIC基金保持活跃，比2013年减少了8家。

**策略转变**

批评人士长期以来一直指责BRIC概念是机会主义噱头，是为了挑起投资者胃口的营销手段。他们指出，仅针对金砖四国进行投资的策略注定是个失败，特别是当新兴市场总是表现糟糕的时候。

这种投资方式不仅无法将新兴市场的最佳一面带给投资者，而且它的负面效果在近些年则得到了印证。“BRIC基金的表现一直逊于大盘，并且波动率更高--这个资产类别的风险其实已变得比新兴市场的风险更高，因为它的投资更为集中。”Tsymbaluk说道。

她指出，MSCI的BRIC指数包含了300家公司，相比之下新兴市场基准指数则囊括了800家公司。而且，BRIC指数中有很大一部分是国有公司和大宗商品生产商。

事实上，BRIC指数的波动率比更广泛的新兴股市指数还要高。波动性高意味着风险也更大，因为股价会在短时间内更加剧烈的涨跌。正如这张图表所示：reut.rs/20K7QNF

Mandarin Capital的投资总监Nitin Dialdas表示，投资者越来越清醒了。“投资环境在最近几年变得更加艰难，因此这类赶时髦的投资手法也随着时间推移变得越来越不受青睐。”

即便那些管理金砖国家基金的经理人都持审慎态度。管理安联金砖四国明星基金的Kunal Ghosh说，未来若应客户需求，他不排除将其基金与涵盖范围较广的一支新兴市场基金合并。

过去两年，其基金利用授权所容许的余裕，仅将资产的三分之二投入金砖四国资产，剩下都投资于其他新兴市场。

“若教条式地坚持BRIC，把100%资产都投到金砖四国，报酬率将很糟糕。”Ghosh说，但他认为除非金砖四国形势好转，否则新兴市场整体也难有太好表现。

根据理柏数据，他的基金近年绩效优于多数同类基金以及基准指数表现，其净资产规模目前有2.76亿欧元，远低于2010年时的逾10亿欧元。

“高盛的基金关闭不意味金砖四国就玩完了；那显示的意义是，投资金砖四国的老路失效。”Ghosh说。(完)