金砖国家新开发银行考虑投资水力和电力项目--俄罗斯财长

路透上海2月26日 - 俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)表示，金砖国家(BRICS)新开发银行(New Development Bank)计划投资这些国家的基础设施项目，正在考虑水力和电力投资。

西卢安诺夫在上海表示，该行正考虑让更多国家加入的可能性。

“我们将主要投资基础设施项目以及能源，并以绿色能源开发为优先，”他说，并称将在各成员国市场，筹集部分“本币”资金，为成员国的项目融资。

担任新开发银行副总裁的Vladimir Kazbekov在20国集团(G20)财长和央行总裁会议的间隙向路透表示，该行未来或许会考虑投资科学或高科技项目。

新开发银行发布的一篇新闻稿称，该行计划到2016年底在全球招聘约100名工作人员，其第一个地区办公室将设在约翰内斯堡。(完)