金砖国家新开发银行考虑投资水力和电力项目--俄罗斯财长

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透上海2月26日 - 俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)表示，金砖国家(BRICS)新开发银行(New Development Bank)计划投资这些国家的基础设施项目，正在考虑水力和电力投资。
西卢安诺夫在上海表示，该行正考虑让更多国家加入的可能性。
“我们将主要投资基础设施项目以及能源，并以绿色能源开发为优先，”他说，并称将在各成员国市场，筹集部分“本币”资金，为成员国的项目融资。
担任新开发银行副总裁的Vladimir Kazbekov在20国集团(G20)财长和央行总裁会议的间隙向路透表示，该行未来或许会考虑投资科学或高科技项目。
新开发银行发布的一篇新闻稿称，该行计划到2016年底在全球招聘约100名工作人员，其第一个地区办公室将设在约翰内斯堡。(完)
(编译 汪红英；审校 张明钧)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。