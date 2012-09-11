投资回报过低令金砖股票基金遭弃

资料图片 在2011年海南三亚举行的金砖国家峰会期间，一名男子路过希尔顿酒店门前的BRICS标识。摄影： REUTERS/Jason Lee

撰稿 Sujata Rao / Scott Barber

路透伦敦9月10日电---投资者无法忍受长达多年的低投资回报率,纷纷放弃金砖国家股票基金,推动股票估值跌至纪录低点,并质疑这个备受瞩目的投资策略前景.

"金砖国家"(BRIC)一词是由高盛的Jim O'Neill在2001年首先提出.这个词把四个最大的新兴市场国家名称生动地缩略在一起.其中两个国家的经济年增长率高达9%-12%.

自那以後巴西、俄罗斯、印度和中国的经济增长甚至超过O'Neill的预期,它们的国内生产总值(GDP)总合已经扩大三倍,相当於英国的五倍大.看起来很有可能如O'Neill的推断,到2020年金砖国家的经济总量占全球经济比重达近三分之一,远高於当前的20%.

不过,如果把这个概念适用到股票投资,结果就不太尽人意.

汤森路透数据显示,近10年来MSCI明晟金砖国家指数回报率为450%,相比之下新兴市场指数回报率为320%,而发达市场指数回报率仅98%.

但这其中的多数要归功于前几年的爆发性成长.仅2001-2007年期间,MSCI明晟金砖国家指数的回报率超过500%,远高於同期新兴市场的表现.此後回报率就开始下滑,过去五年间按美元计算亏损8.6%,而同期的主要新兴市场指数回报率为5%.

这使金砖国家基金受到打击.自2001年以来,这些基金的规模不断扩大,期能掌握这些国家蓬勃的经济增长势头.

根据汤森路透旗下理柏(Lipper)的资料,金砖国家基金的资产基础已较2007年峰值几近腰斩至约120亿欧元.投资者的买兴反转,基金追踪公司EPFR Global报告2012年从金砖国家基金流出的资金达11亿美元,延续去年的流出54亿美元.

然范围更大的新兴基金仍吸引到不少的买兴,今年吸收了180亿美元.理柏数据显示,其资产基础自2006年以来已成长一倍至2,140亿欧元.

这些都让抨击者有了批评的理由,他们认为金砖基金是四个差异甚大市场的不合理组合.

"我们不认为金砖国家是一个实体.我们的策略是看有哪些我们喜欢的公司,并持有这些公司,"F&C Investments基金经理Jeff Chowdhry表示.

"金砖是一个投资风尚,其风光时刻已过.你将会见到这些基金有愈来愈多是默默地结束了."

金砖传出恶化的消息则令前景更加阴霾.

欠缺改革让印度喧哗一时的经济成长来到三年低位.中国10%的经济成长速度也在消退,巴西的经济呈现停滞,俄罗斯仍受制於油价表现.

今年MSCI明晟金砖指数.MIBC00000PUS上涨不到1%,新兴市场指数.MSCIEF则升6%.

**症结所在**

值得注意的是,虽然经济增长是金砖国家基金的主要卖点,但从来不是股票获利的保证.这些国家的经济增长受到人口红利和消费因素的支持.

正如一份经常被提到的瑞士信贷/伦敦商学院报告所指出的,经济增长与股市表现之间的关系"从统计学上来看是很弱的,而且常常出现背离".

"许多投机基金都基於这个错误的前提,即他们假设这些国家具有经济增长潜能,而且经济规模巨大,从而认定金砖国家市场可以与其它市场有所区隔,"德意志银行新兴市场股票部门主管John-Paul Smith称.

中国在MSCI明晟金砖国家指数中所占比重达四成.但在中国经济一直以两位数增长的二十年时间里,股票投资者却蒙受了10%的损失.

此外,金砖国家富有流动性的市场及众所周知的大型企业可能也是症结所在.2002年,针对渴望涉猎新兴市场但对较小型市场持谨慎态度的投资者,金砖国家推出了一个重大的多元化工具.

但是,这种多元化的优势已几乎消失殆尽,因为金砖国家指数与发达市场的表现愈发亦步亦趋:两者间的关联度现已达到0.9%,而十年前仅为0.4%.

而从俄罗斯Gazprom到巴西Petrobras的金砖国家大型企业,又大多是国有企业,或者受到国家干预,这让其股票因此遭受重挫.

**已反映最差的局面**

那麽投资金砖国家的策略是否有未来呢?

这个概念仍然有大量的支持者.汇丰环球投资管理主管Bill Maldonado表示,金砖国家国家有良好的流动性,并且自然而然地成为新兴市场的替代投资.他将之与英国富时100指数(FTSE 100)及富时综合指数(FTSE ALL-Share)作对比.

像其它那些看多BIRC的人一样,他认为目前创纪录低位的估值(相较于预期的未来获利)将成为金砖国家复苏的催化剂.许多人认为目前的股价反映了对成长速度和获利大幅滑坡的预期,而非仅是放缓.

以未来预期盈利计算的金砖国家指数的市盈率为8.2,较整体新兴市场有15%的贴水,而整体新兴市场市盈率又较发达市场有大幅的贴水.在巴西和俄罗斯,股价较历史均值低30-50%.

"投资者担心这些国家的宏观经济,而非个别的企业,"Maldonado说.

"如果有一只股票,或一个市场,相较于全球其它股票或市场有更高的获利能力但价格却较便宜,那麽这就是投资对象."

高盛也推荐客户加码金砖国家股票仓位,并利用一档金砖国家基金来使投资组合多元化.他们预测金砖国家,尤其是中国,正在向更高质量、更稳定的增长迈进,而这最终将带来股票投资的收益.

不过高盛资产管理投资组合策略师Kathryn Koch也建议,同时持有金砖国家基金和Next-11基金.後者是高盛所说的诸如墨西哥、土耳其等快速成长第二集团国家.(完)

--编译 李春喜/戴素萍/许娜/王洋; 审校 张明钧

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