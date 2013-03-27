金砖国家南非峰会恐难达成设立开发银行的关键决定

路透南非德班3月26日 - 金砖国家周二未能消除在联合开发银行出资和选址问题上的分歧，意味着金砖国家可能无法在南非峰会上达成目标。

如何在联合开发银行的出资比例上达成共识，已经成为金砖国家面临的棘手问题。这些国家包括中国、巴西、俄罗斯、印度和南非。

“有积极进展，但还未就这家银行的创建作出决定，”俄罗斯财长Anton Siluanov在金砖国家首脑峰会前举行的财长会议结束后称。

金砖国家领导人希望在最后的峰会公报中提到创建金砖国家开发银行，以维持这方面的动力。

“将作出指示以加快相关进程，”Siluanov并称，各国财长将在4月20国集团(G20)会议上再次解决这个问题。

这五个国家的国内生产总值(GDP)占全球GDP的五分之一，经济均呈高速增长，在各自地区具有地缘政治重要性，但要将经济力量转化为集体政治影响力，一直未能顺利找到共同施力点。

前两大金砖国家--中国和巴西签署三年期货币互换协议，宣示改变全球贸易和金融架构的决心。此协议涵盖每年至多300亿美元的双边贸易。

巴西官员称，货币互换协议的目的在于，若爆发新的银行业危机导致美元贸易融资干涸时，能确保双方快速成长的商业联系不会受到冲击。

“我们的目的不是要与中国建立新关系，而是要深化关系以用于应对金融市场动荡情况，”巴西央行总裁Alexandre Tombini对记者表示。

巴西官员表示，希望在2013年下半年落实贸易和外汇协议。

官员还指出，金砖国家计划向一家新的基建银行初步注资500亿美元，但究竟应采每一国家各出资100亿美元，或按照不同经济规模有所区别，尚未达成一致。(完)

(编译 程琳/李爽; 审校 许娜/蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。)开通此服务。