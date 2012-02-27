金砖国家考虑推自身世行行长候选人

路透墨西哥城2月25日电---全球主要新兴经济体周六对美国人自动被遴选为世界银行行长的传统提出反对,他们将考虑推出自己的候选人竞争这一职位.

金砖国家财务首脑在G20(20国集团)会议间歇会面,一致认为世界银行行长这一职位应开放给所有国家.金砖国家包括巴西、俄罗斯、印度、中国和南非.

"候选人应择优挑选,而非基於国籍,"巴西财政部长曼特加(Guido Mantega)对记者称.

金砖国家的另一名官员表示,他们将讨论推出自己的候选人与美国提名者竞争的可能性."我们肯定要讨论."

各国可在3月23日前提名候选人,4月世界银行和国际货币基金组织(IMF)会议可能作出决定.(完)

--编译 王丽鑫;审校 张若琪

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