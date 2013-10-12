金砖国家储备基金决定或推至明年初--俄罗斯

路透华盛顿10月11日（记者 Lidia Kelly/Alonso Soto） - 俄罗斯财政部长Anton Siluanov周五称，金砖国家明年初可能就规模1,000亿美元的储备基金作出决定。这暗示本周在华盛顿举行的金砖国家会议在该问题上几乎未取得进展。

“我认为，2014年初举行的下一次金砖国家会议上，会讨论这个问题，并可能作出最终决定。”Siluanov在记者会上说道。

中国是全球最大的外汇储备国，将为金砖国家储备基金提供大部分资金。一名金砖国家官员表示，中国希望获得更大的管理权。

“他们认为既然他们付出最多，他们应该获得优势。”该官员表示。

当被问及中国的要求时，Siluanov表示“（本次会议）没有讨论这个问题”。

一位金砖国家官员称，中国希望金砖国家开发银行的总部设在中国。Siluanov指出，该行总部的选址仍是需要解决的关键问题之一。

另外一个问题是最初投入资金的规模，Siluanov表示，各方正在探讨应该是100亿美元还是300亿美元。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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