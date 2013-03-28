金砖国家在非洲面临“新帝国主义”指责

路透南非德班3月26日（记者 Pascal Fletcher） - 在德班市中心一座教堂的大厅内，一面条幅上写着：“金砖国家，不要分割非洲”。南非国内社会活动人士在那里聚集，审视金砖五国峰会。

这则标语让人们想起了19世纪在柏林举行的一场会议，欧洲殖民国家将非洲大陆分割，历史学家认为这是那时剥削资本主义的缩影。

非洲人民摆脱殖民统治几十年后，现在轮到金砖国家的动机受到审视。金砖五国由巴西、俄罗斯、中国、印度和南非组成，他们宣扬与非洲建立无私的关系，目的是发展、整合以及工业化。

金砖国家现在是非洲最大的贸易伙伴，也是最大的投资者。南非标准银行预计，金砖国家与非洲的贸易额到2015年料将超过5,000亿美元，其中中国占60%。

中国国家主席习近平上任后首次出访非洲，他周一在坦桑尼亚称，中国希望非洲人民过上更好的生活，愿意与非洲建立平等关系。

“我们认为虚情假意太多了，”夸祖鲁-纳塔尔大学（University of KwaZulu-Natal）民权社会中心的Patrick Bond表示。Bond帮助在德班组织了“BRICS-from-below”会议，降低金砖峰会的影响。

Bond和其他反对金砖国家南南合作论调的人表示，获得新兴市场国家投资和援助的国家需要仔细审视达成的交易。

Bond认为，在兄弟般感情的掩盖下，存在和19世纪争夺非洲类似的“混乱帝国竞争”，金砖国家觊觎非洲的资源，并未充分推动工业化和增加就业。

随着几内亚、尼日利亚、赞比亚和莫桑比克的国民越发看到金砖五国企业签署价值数十亿美元的石油和矿产协议，并获得大规模基础设施项目，这种观点在非洲得到一定的认可。

当地和国际权利组织对很多协议进行审视。不少都面临过于专注原材料开采、缺乏透明度以及创造就业和所在国获益不足等指责，这些指责过去往往都是针对西方发达国家企业的。

扶贫活动人士称，在非洲开展业务的金砖国家大型企业和西方国家企业在获利动机上没有区别。

“贪婪无处不在，”肯尼亚社会公平活动人士Wahu Kaara说道。Kaara也是参与“BRICS-from-below”会议的肯尼亚债务削减网络组织的协调者。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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