金砖国家在非洲面临“新帝国主义”指责

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(本文由路透中文网编译提供)
路透南非德班3月26日 - 在德班市中心一座教堂的大厅内，一面条幅上写着：“金砖国家，不要分割非洲”。南非国内社会活动人士在那里聚集，审视金砖五国峰会。
这则标语让人们想起了19世纪在柏林举行的一场会议，欧洲殖民国家将非洲大陆分割，历史学家认为这是那时剥削资本主义的缩影。
非洲人民摆脱殖民统治几十年后，现在轮到金砖国家的动机受到审视。金砖五国由巴西、俄罗斯、中国、印度和南非组成，他们宣扬与非洲建立无私的关系，目的是发展、整合以及工业化。
金砖国家现在是非洲最大的贸易伙伴，也是最大的投资者。南非标准银行预计，金砖国家与非洲的贸易额到2015年料将超过5,000亿美元，其中中国占60%。
中国国家主席习近平上任后首次出访非洲，他周一在坦桑尼亚称，中国希望非洲人民过上更好的生活，愿意与非洲建立平等关系。
“我们认为虚情假意太多了，”夸祖鲁-纳塔尔大学（University of KwaZulu-Natal）民权社会中心的Patrick Bond表示。Bond帮助在德班组织了“BRICS-from-below”会议，降低金砖峰会的影响。
Bond和其他反对金砖国家南南合作论调的人表示，获得新兴市场国家投资和援助的国家需要仔细审视达成的交易。
Bond认为，在兄弟般感情的掩盖下，存在和19世纪争夺非洲类似的“混乱帝国竞争”，金砖国家觊觎非洲的资源，并未充分推动工业化和增加就业。
随着几内亚、尼日利亚、赞比亚和莫桑比克的国民越发看到金砖五国企业签署价值数十亿美元的石油和矿产协议，并获得大规模基础设施项目，这种观点在非洲得到一定的认可。
当地和国际权利组织对很多协议进行审视。不少都面临过于专注原材料开采、缺乏透明度以及创造就业和所在国获益不足等指责，这些指责过去往往都是针对西方发达国家企业的。
扶贫活动人士称，在非洲开展业务的金砖国家大型企业和西方国家企业在获利动机上没有区别。
“贪婪无处不在，”肯尼亚社会公平活动人士Wahu Kaara说道。Kaara也是参与“BRICS-from-below”会议的肯尼亚债务削减网络组织的协调者。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%