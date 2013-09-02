金砖国家就开发银行结构达成一致 但进展仍困难--俄副财长

路透莫斯科/巴西利亚9月2日 - 俄罗斯副财长Sergei Storchak表示，金砖国家已经就拟议中的开发银行结构达成一致，该银行资本金为500亿美元，但“困难”细节的消除可能还需数月时间。

在周一发表的评论中，Storchak对记者表示，巴西、中国、印度、俄罗斯和南非官员在8月初达成一致，开发银行的资本金来源应为包括各国分摊出资在内的三个主要渠道。

该银行旨在为基础设施建设项目提供资金，其进展一直较为迟缓，因在筹资和机构管理问题上长期存在分歧。

“我们必须认识到，该银行开始运转不会像我们设想的那么快，”Storchak说。“恐怕还需数月，可能一年。”

Storchak称，本周在俄罗斯圣彼得堡举行的20国集团(G20)峰会上，金砖国家领导人将进行非正式会晤，讨论设立开发银行和共同储备基金的进展情况。

他补充说，资本的分配、出资、银行以及银行机构管理所在地等问题仍需要进行讨论。

“这些都是系统性问题，十分复杂，(而且)协商起来非常困难，”他并补充说希望很快能作出一些决定。

在美国料将缩减货币刺激后，巴西、俄罗斯、印度、中国和南非的资金外流，引发对金砖国家经济体质的担忧，所以这些国家在争取采取协调行动。

周五时，印度表示，其将寻求其他新兴国家的支撑，希望能共同联手干预离岸外汇市场。

但巴西拒绝直接参与任何干预，其他包括俄罗斯在内的主要新兴国家则不予置评。

20国集团(G20)财长6月在莫斯科举行的会议，未能对美国政策所带来的溢出效应采取联合行动。

金砖国家成立开发银行最早是在2012年提出，但在今年稍早才在南非德班举行的金砖国家峰会上通过。

一位直接参与开发银行协商的巴西政府官员表示，成员国仍在讨论每个国家将投入多少资金。

他表示，巴西支持每个国家为开发银行贡献100亿美元的想法。

“有一些国家希望有不同的结构，”该名不愿具名的官员表示。

中国之前曾提议要有1,000亿美元的资本，且希望能占更大的份额，这引发了争议，拖慢了磋商进度。

巴西和其他金砖国家已推出一连串数十亿美元的基础建设项目，以翻新老旧的机场、道路和铁路，并维持经济成长。这个新的开发银行，原则上，将协助为这些项目融资。(完)

(编译 郑茵/戴素萍 审校 侯向明)

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