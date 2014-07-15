《信报》：金砖国建开发银行 削美元霸主地位

(7月15日社评)

中国国家主席习近平今天参加金砖五国第六轮领导人会议，预料五国将签署落实成立一家新开发银行，加强金砖中国国家间的金融稳定、经贸及投资合作。这个全球主要新兴经济体的联盟，将不仅为国际货币体系改革提供新动力，也会对美元在当前国际货币体系中的「霸主地位」产生一定冲击。

据中国外交部副部长李保东透露，经过约两年谈判，金砖五国〈中国、巴西、俄罗斯、印度和南非〉基本上已就建立一家开发银行达成共识，并以「新开发银行」〈New Development Bank〉命名，为日后广纳发展中中国国家成为会员留下空间，而银行总部或将设于上海。

可以说，中国国家主席习近平出访拉美四国，顺道访问希腊，加强与美国「后园」中国国家的关系，无疑有助中国累积更多外交战略资源。然而，出席在巴西举行的金砖中国国家领导人第六次峰会，落实建立金砖开发银行，显然是今次外访拉美之旅的主要重点。

对中国来说，积极推动成立新开发银行，不仅有助人民币国际化，而且也可以增加中国国家在国际政治与经济领域的「话语权」。然而看深一层，要改变国际货币体系中「美元霸主」的格局，根本之道，系于自身金融体系的稳定程度，并具备向国际间提供金融公共物品的能力，包括维持金融体系运行秩序的稳定性。因此，中国走到目前这一步，全力加速国内金融体制改革，已然没有回头路。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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