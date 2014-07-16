金砖国家联手成立开发银行 抵御西方金融强权

路透巴西福塔雷萨7月15日 - 金砖国家(BRICS)领导人周二发起一家规模1,000亿美元的开发银行，并设立一个储备资金池，这是他们首度采取明确行动重塑由西方主导的国际金融体系。

五国集团领导人在一峰会上宣布，这家开发银行的目标是为发展中国家的基础设施项目提供融资，总部将位于上海，前五年将由印度主持该行的运营工作，之后相继由巴西及俄罗斯主持。

这些国家同时成立一个1,000亿美元的储备资金池，协助成员国解决短期流动性压力。

金砖国家早在2009年就携手合作，希望在二战后西方强国建立的全球金融秩序中争取更大话语权，这家开发银行是在这方面取得的第一个重大成就。

由于忧心美国撤回货币刺激措施，去年资金大举从新兴市场外逃，这一形势促成了金砖国家的协作行动。

成立这家银行反映了金砖国家的影响力越来越大，他们占全球人口的近一半，以及全球经济产出的约五分之一。

该银行初始出资额为500亿美元，由这五个创建国平均分担，其中最初七年内将共计出资100亿美元现金，另外400亿美元以担保抵押形式出资。

该银行将于2016年开始对外放贷，且欢迎其他国家加入，但金砖国家所占资本比例不能低于55%。

应急资金池将放在每个金砖国家的储备中，可以转给其他成员国，以帮助其克服国际收支难题。过去十年廉价美元的流入助涨了新兴市场的荣景，但这种趋势发生逆转之后，成立金砖国家开发银行的一设想便获得支持。

“在美联储缩减货币宽松举措带来影响时，此举有助于帮助各国抑制波动性，”巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)表示。

中国外汇储备居全球第一，将为应急性资金池出资410亿美元。巴西、印度和俄罗斯分别出资180亿美元，南非贡献50亿美元。

如果有必要，中国有资格要求动用其出资金额的一半，南非可以要求动用出资额的两倍，其他国家可要求动用的金额与其出资额相等。

由于印度与中国之间的分歧，有关总部和第一任行长人选的磋商拖到了最后一刻。这种僵持局面的出现表明，金砖五国希望通过合作，在以国际货币基金组织(IMF)和世界银行为主导的布雷顿森林体系架构之外另起炉灶，还面临很多困难。

“我们在比赛结束前10分钟取得了成功，达成了一个让各方都满意的均衡计划，”巴西一位外交官对路透表示。

有关成立该银行的磋商持续了两年多时间，因巴西和印度抵制中国希望比别的国家拥有更大份额的企图。

金砖国家之间经济和政治差别明显，因此他们在协调政策时很难把口头上的承诺转化成具体行动。(完)

(编译 张明钧/李爽/郑茵 审校 白云/戴素萍)

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