新闻稿：中国财长楼继伟就金砖国家新开发银行回答记者提问

路透北京7月21日 - 以下为中国财政部网站周二刊登的财政部长楼继伟就金砖国家新开发银行回答记者提问全文：

1、问：请介绍一下金砖银行成立的最新进展情况。

答：在去年7月15日金砖国家领导人第六次会晤期间，在习近平主席和其他金砖国家领导人的见证下，金砖国家签署了《成立新开发银行的协议》。时隔一年，金砖5国立法机构均已批准该协议，协议及所附的金砖银行章程正式生效，各国任命了理事、副理事、董事、副董事，并于7月7日在莫斯科召开了首次理事会，金砖银行正式成立，总部将设在上海。

作为现有多边和区域开发机构的补充，金砖银行的成立有助于缓解新兴市场和发展中国家的基础设施投融资瓶颈，促进可持续发展，助推全球经济复苏和增长。

2、问：请介绍一下金砖银行首任管理层任命及业务运营情况。

答：7月7日，金砖银行首届理事会会议任命了董事会成员和首任管理层，制定了理事会和董事会议事规则，讨论了银行未来五年发展战略。来自印度的卡马特先生将担任金砖银行首任行长，副行长包括来自中国的祝宪先生、来自巴西的巴蒂斯塔先生、来自俄罗斯的卡兹别科夫先生和来自南非的马斯多普先生。这是一支经验丰富、优势互补的优秀管理团队。中方相信卡马特先生将带领他的团队完成艰巨的银行创建任务，推动其不断发展壮大，按照高效、专业、透明、绿色的原则，把银行打造成为21世纪新型多边开发银行，成为深化金砖国家务实合作的重要平台，为新兴市场国家和发展中国家的基础设施建设和可持续发展做出贡献。

金砖银行成立后，在首任管理层的领导下，将主要围绕银行的启动运营开展工作，包括与中国政府签订东道国协议、设计组织架构和内部运行规则、确定人事政策和招募人员、制定业务政策、开展项目准备工作等。金砖银行预计于2015年底或2016年初启动运营。

3、问：请介绍一下金砖银行与现有多边开发银行以及亚投行的关系。

答：作为现有全球和区域金融机构的补充，金砖银行将增强国家发展融资的集体力量，更好地推动全球特别是发展中国家的发展。金砖银行作为新机构，既要借鉴现有多边开发银行的成功做法，也要根据国际发展合作趋势以及新兴市场和发展中国家的实际，在制度、政策、工具、程序等方面加强创新，提高效率，与现有多边开发银行实现优势互补。

关于金砖银行与亚投行的关系，应该看到，无论是金砖五国倡导成立金砖银行，还是中国提出成立亚投行的倡议，这都是新兴经济体促进全球基础设施建设、推动国际经济治理改革的重要举措，增强了国际多边体系的整体力量。考虑到成员构成、业务方向的不同以及全球巨大的基础设施融资需求，金砖银行与亚投行也是互补合作的关系。两者将在银行筹建中相互学习借鉴，在投入运营后加强合作，共同促进全球和亚洲基础设施建设和互联互通，为推动全球和区域共同发展做出贡献。

4、问：中国对金砖银行有何期盼。

答：中方对金砖银行有以下四点期待：一是为金砖五国的共同发展服务，促进五国的互补性合作；二是推动全球经济治理改革，倡导新的发展理念，与现有多边开发银行形成互补；三是要按照专业、高效、透明、绿色的原则组建和运营；四是要建立广泛的发展合作伙伴关系，探索包括政府与社会资本合作（PPP）等在内的多种业务模式，不断提高金砖银行的效率和包容性。

5、问：中方作为东道国对金砖银行给予了哪些支持。

答：作为东道国，中方为保障金砖银行顺利、高效筹建做了大量准备，各成员国是满意的。金砖银行成立后，在首任管理层的领导下，将主要围绕银行的启动运营开展工作，包括与中国政府签订东道国协议等。中方将与首任管理层紧密协作，按照国际惯例并结合实际，继续提供支持和便利，推动银行如期投入运营。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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