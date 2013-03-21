全球金融：金砖国家峰会料将支持创立联合外汇储备池及基础设施银行--消息

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透华盛顿/巴西利亚3月21日 - 新兴市场高级官员周四称，全球主要新兴经济体领导人在下周举行的峰会上很可能将支持创建一个联合外汇储备池及一个发展中国家基础设施银行。
中国，俄罗斯，印度，巴西及南非领导人将出席3月26-27日在南非德班举行的金砖国家峰会。
官员称，各国领导人将讨论由巴西牵头的工作小组进行的储备池提议报告，并讨论由印度牵头的工作小组准备的创建联合发展银行报告，后者是为新兴及发展中经济体的基础设施项目提供资金。
“各国之间仍存在分歧，但我们认为金砖国家将对两项计划开绿灯，”一不具名的巴西政府高级官员称。
官员向路透表示，建议的应急性储备安排最初将有900-1,200亿美元，但数额不大可能在会议的最终声明中提及。(完) (编译 利棣儿; 审校 李军)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。