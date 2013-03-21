全球金融：金砖国家峰会料将支持创立联合外汇储备池及基础设施银行--消息

路透华盛顿/巴西利亚3月21日 - 新兴市场高级官员周四称，全球主要新兴经济体领导人在下周举行的峰会上很可能将支持创建一个联合外汇储备池及一个发展中国家基础设施银行。

中国，俄罗斯，印度，巴西及南非领导人将出席3月26-27日在南非德班举行的金砖国家峰会。

官员称，各国领导人将讨论由巴西牵头的工作小组进行的储备池提议报告，并讨论由印度牵头的工作小组准备的创建联合发展银行报告，后者是为新兴及发展中经济体的基础设施项目提供资金。

“各国之间仍存在分歧，但我们认为金砖国家将对两项计划开绿灯，”一不具名的巴西政府高级官员称。