金砖国家新开发银行拟发行成员国本币债券 正筹划发人民币债券

路透上海6月13日 - 金砖国家新开发银行副行长兼首席运营官祝宪周一表示，该行计划在进行美元和其他主要货币筹资的同时，大力发展成员国本币的筹资。目前该行正筹划第一个债券发行，在中国发行人民币债券。

他在出席陆家嘴论坛时表示，新开发银行主要向基础设施和发展项目提供中长期贷款。为避免基础设施贷款的汇率风险，该行倾向于在几个有条件的国家发行本币债券。不过由于基础设施项目贷款期限相对较长，10-15年的期限会令筹资相对困难，如何管理期限错配风险是一个较大的挑战。

他说，在全球经济比较低迷的情况下，能不能在那些经济甚至发生暂时周期性困难的时候，进行逆周期的运行，能够提供所需要的基础设施的贷款，这个时候是要冒一点风险的，比如说在巴西和南非的贷款一开始就承受了国别风险的问题。

他指出，“从根本上往前走，考验还是能不能找到可贷款、风险可控的项目，是比较商业性的，或者不需要进行主权贷款和主权担保的，这应该是今后和其他金融机构共同合作的潜在意义上的亮点。”

新开发银行由金砖国家组织成员巴西、俄罗斯、印度、中国和南非五国建立，总部设在上海，法定资本1,000亿美元，初始认缴资本500亿美元。（完）