金砖国家新开发银行拟发行成员国本币债券 正筹划发人民币债券

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透上海6月13日 - 金砖国家新开发银行副行长兼首席运营官祝宪周一表示，该行计划在进行美元和其他主要货币筹资的同时，大力发展成员国本币的筹资。目前该行正筹划第一个债券发行，在中国发行人民币债券。
他在出席陆家嘴论坛时表示，新开发银行主要向基础设施和发展项目提供中长期贷款。为避免基础设施贷款的汇率风险，该行倾向于在几个有条件的国家发行本币债券。不过由于基础设施项目贷款期限相对较长，10-15年的期限会令筹资相对困难，如何管理期限错配风险是一个较大的挑战。
他说，在全球经济比较低迷的情况下，能不能在那些经济甚至发生暂时周期性困难的时候，进行逆周期的运行，能够提供所需要的基础设施的贷款，这个时候是要冒一点风险的，比如说在巴西和南非的贷款一开始就承受了国别风险的问题。
他指出，“从根本上往前走，考验还是能不能找到可贷款、风险可控的项目，是比较商业性的，或者不需要进行主权贷款和主权担保的，这应该是今后和其他金融机构共同合作的潜在意义上的亮点。”
新开发银行由金砖国家组织成员巴西、俄罗斯、印度、中国和南非五国建立，总部设在上海，法定资本1,000亿美元，初始认缴资本500亿美元。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。