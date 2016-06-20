专访：金砖银行行长称将发行以成员国货币计价的债券

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透圣彼得堡6月20日 - 由金砖国家(BRICS)成立的新开发银行(NDB,简称金砖银行)行长表示，该行计划发行以五个成员国货币计价的债券。金砖银行的业务侧重于基础设施方面。
金砖银行被成员国视为世界银行的替代者。该行于去年创立，此前亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)成立。
金砖银行已拥有10亿美元资本，明年这一数额将增加一倍，未来将达到500亿美元。该行行长卡马特(K. V. Kamath)曾是印度最大私营银行ICICI银行的高管。
“我们的首次(债券)发行将以成员国货币计价。显然，(俄罗斯)存在对卢布计价融资的需求，企业或政府不希望承担汇率风险，”卡马特接受路透专访时称。
巴西、俄罗斯、印度和中国在2009年正式携手，南非后来也加入这一行列，争取在国际金融事务方面拥有更大的话语权。金砖银行总部设在上海，于去年开始运转。
卡马特指出，该行计划“在未来四周内”发行价值约为30亿元人民币(4.56亿美元)的债券，随后还将在印度发行基本同等规模的债券。
“过去两日在俄罗斯的讨论清楚显示我们可以在这儿发债，有人很有兴趣...我们和可能参与的银行界人士谈过，所有主要银行都很想参加，”他上周在圣彼得堡一场经济论坛的间隙中说。
卡马特说金砖银行尚未决定该项卢布计价债券的规模，可能“在未来两季在该市场筹资”，将以养老基金和银行为主要投资者。
该行也正研究在南非当地发行债券的可能性，但规模“略小于中国”。“所以基本上我们只剩一个市场还没进行--巴西。当然，我们将好好研究它然后发债。”
卡马特表示，金砖银行计划今年放贷金额总计约15亿美元，并在2017年增加至25-30亿美元，2018年增至35亿美元。金砖银行将侧重于“绿色项目”--改善节能、基础建设、可再生以及其他。
“我们的角色不是单打独斗--而是只要在没有设限的地方，我们也可以共同投资，”他被问及关于和其他全球开发银行组织的竞争时说。
“需求如此之大，不论你拿出什么东西都可被吸纳。”(完)
(编译 徐文焰/李婷仪 审校 龚芳/戴素萍)
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