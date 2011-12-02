巴西称金砖国家愿有条件向IMF增资

路透巴西利亚12月1日电---巴西财政部长曼特加(Guido Mantega)周四表示,只要能够提高主要新兴经济体在国际货币基金组织(IMF)的影响力,且欧洲国家更加努力解决自身的问题,那麽金砖国家就会提供资金帮助应对欧洲债务危机.

曼特加称,巴西和其他金砖国家愿意增加对IMF的资金投入以抗击债务危机.这场危机日益威胁到这些国家自身的经济成长.

"过去总是IMF来巴西给我们资金,而这次却变成IMF求我们向发达国家国家贷款,真是让我们扬眉吐气,"站在IMF总裁拉加德身旁的曼特加笑着说道.

人们愈发担心会爆发像2008年那样的全球金融危机,在这个时候拉加德本周出访南美,寻求为进一步全球合作提供支持.

"金砖国家同意向IMF增加资源,但条件是继续IMF的出资份额改革,"曼特加称,指的是成员国在该组织中的投票权.

"还有就是欧美等其他国家的配合,他们自己也要向IMF贡献更多资源."

曼特加称,增资规模尚未确定,将会同中国、俄罗斯和印度等其他主要新兴经济体进行商议.

他说金砖国家会在2月的20国集团(G20)会议前碰面,决定对IMF增资事宜.

拉加德称赞了巴西的经济治理和政策,称这让巴西比许多国家都更好地应对了欧债危机所带来的冲击.

她呼吁欧元区国家出台全面迅速应对债务危机的的方针.

"毫无疑问,随着局面发展,这不仅仅对全球经济的特定部分有害,还会影响其他地方,"拉加德说.(完)

--编译 吴云凌;审校 戴素萍

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