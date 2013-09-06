金砖国家设1000亿美元汇市稳定基金

综述：全球基金减持美英股票 顾虑特朗普及英退风险
路透伦敦3月31日 - 全球投资者3月减持美股，因对“特朗普通胀”涨势愈发怀疑，并将英股持仓减少至五年半低位，这归咎于对英退及英国可能分裂的担忧之情。
* 中国称将承担很大份额
* 将在G20峰会上宣布
* 官员称基金还要一年或更长时间才能开始运作
* 敦促印度应对外部赤字
路透圣彼得堡9月5日 - 俄罗斯总统普京周四称，金砖国家将创立1,000亿美元基金以稳定外汇市场，但该基金看似不太可能很快到位，来不及抵消美国可能缩减货币刺激举措的影响。
中国拥有全球最多的外汇储备，将承担该基金的很大份额。但官员称，这个基金还需一段时间才能运转。
在美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席伯南克5月表示，可能会缩减买债规模后，涌入新兴市场的廉价美元开始回流。过去10年中，廉价美元推动了巴西、俄罗斯、印度、中国和南非经济繁荣。
俄罗斯总统普京在金砖国家领导人会议致开幕词时称，“建立金砖国家外汇储备池的动议进入了最后阶段。这个基金的资本规模定在1,000亿美元。”
在金砖国家领导人会议上，中国承诺承担410亿美元，巴西、印度和俄罗斯各承担180亿美元，南非承担50亿美元。
一位金砖国家的官员表示，技术细节可以在明年3月该集团会议之前或者之后完成。只有得到各国议会批准，上述基金方可投入运行。
中国财政部副部长朱光耀和俄罗斯副财长Sergei Storchak在早些时候均表示，细节还有待制定。
“我们希望不要产生过高的预期，”Storchak对路透表示。“从政治上说，这些国家都已做好准备，但从技术上来说，还没准备好。”
金砖国家联合开发银行的成立仍需数月时间，因参与方对于责任分担和银行总部所在地还未达成一致意见。该银行的资本金最高可达500亿美元。
去年的最初计划是想建立一个外汇储备池，向面临国际收支困难的金砖国家提供支持，但也有国家在推动建立国际货币基金组织(IMF)那样的预防性信贷机制，以抵御外部经济冲击。
**有限的团结**
新兴市场国家正面临着最严重的金融冲击，但印度却未能从中国和俄罗斯处收获太多同情。中俄均呼吁印度采取政策措施应对外部赤字。
朱光耀称，“目前，一些金砖国家出现货币贬值、资本外逃等现象，其重要诱因是外部因素，但也反映出金砖国家自身经济结构存在的问题，突出表现在国际收支困难。”
“应对国际收支困难的政策工具，一个是提高利率，一个是货币贬值。”
印度上周五称，正联系其他新兴国家一起合作干预境外外汇市场。但是印度未能得到太多支持，而且看起来外汇储备资金池也不会很快到位并派上用场。
不过，印度官员称将寄望于G20的强力支持，以在美国经济回升推动美联储缩减购债的情况下向其提供保障。(完)
(编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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