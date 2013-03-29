博客：“金砖五国”难以齐心协力

2013年3月25日，第五届金砖国家峰会在南非德班召开，一位男子从此次会议的一个标识边走过。 REUTERS/Rogan Ward

记者 Pascal Fletcher

俄罗斯总统普京周三在金砖国家峰会上将金砖五国--巴西、俄罗斯、印度、中国和南非比作非洲五大兽：狮子、大象、野牛、豹子和犀牛。

普京的比喻道出了金砖国家面临的窘境：整体上是对抗西方发达国家的强大经济和政治力量，但是单个国家力量有限。

问题是金砖五国能否齐心协力，将多元化和整体实力转化为真正的合作机制，向世界发出他们的声音。

在南非德班举行的为期两天峰会上大多数会议为闭门会议，金砖国家领导人看起来没取得什么具体成果。

金砖国家在一年前的新德里峰会上提出建立金砖国家发展银行的计划，本次德班峰会上，各国领导人只是宣布开始在该银行的筹建上进行正式谈判，即使对于金砖国家这样多元化的团体来说，这一进度也是缓慢的。

“基于未来五年我们约4.5万亿美元的基础设施需求，我们决定就建立金砖国家发展银行进行正式谈判。”南非总统祖马在峰会上说道。

他还表示，该行未来将致力于与其他新兴市场和发展中国家合作，但没有透露该行的架构。

金砖五国领导人发布的声明只是泛泛表示成立发展银行的计划“切实可行”。

俄罗斯财长Anton Siluanov周二称，各国尚未就发展银行的资金筹措和所在地等技术问题上达成共识。

“这不可能在一夜之间完成。我们花了一年时间进行可行性研究，现在进入了另外一个阶段，但是和以往一样，细节决定成败。”俄罗斯副外长里亚布科夫（Sergey Ryabkov）周三对路透表示。