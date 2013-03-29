博客：“金砖五国”难以齐心协力

博客：中国废除养老金“双轨制” 迈出收入分配公平一大步
中国被诟病多年的机关事业单位与企业养老保险制度“双轨制”，终于被正式废除，意味着中国社会收入分配向公平迈进一大步。不过，对于刚起步的机关事业单位养老保险并没有结余，却也引发是否会吞蚀中国现有3万多亿元人民币企业养老资金结余的疑虑。
记者 Pascal Fletcher
俄罗斯总统普京周三在金砖国家峰会上将金砖五国--巴西、俄罗斯、印度、中国和南非比作非洲五大兽：狮子、大象、野牛、豹子和犀牛。
普京的比喻道出了金砖国家面临的窘境：整体上是对抗西方发达国家的强大经济和政治力量，但是单个国家力量有限。
问题是金砖五国能否齐心协力，将多元化和整体实力转化为真正的合作机制，向世界发出他们的声音。
在南非德班举行的为期两天峰会上大多数会议为闭门会议，金砖国家领导人看起来没取得什么具体成果。
金砖国家在一年前的新德里峰会上提出建立金砖国家发展银行的计划，本次德班峰会上，各国领导人只是宣布开始在该银行的筹建上进行正式谈判，即使对于金砖国家这样多元化的团体来说，这一进度也是缓慢的。
“基于未来五年我们约4.5万亿美元的基础设施需求，我们决定就建立金砖国家发展银行进行正式谈判。”南非总统祖马在峰会上说道。
他还表示，该行未来将致力于与其他新兴市场和发展中国家合作，但没有透露该行的架构。
金砖五国领导人发布的声明只是泛泛表示成立发展银行的计划“切实可行”。
俄罗斯财长Anton Siluanov周二称，各国尚未就发展银行的资金筹措和所在地等技术问题上达成共识。
“这不可能在一夜之间完成。我们花了一年时间进行可行性研究，现在进入了另外一个阶段，但是和以往一样，细节决定成败。”俄罗斯副外长里亚布科夫（Sergey Ryabkov）周三对路透表示。
祖马还宣布，金砖国家决定建立1,000亿美元的外汇储备池，显示在创立另一项金融协作工具方面也没有多少真实进展。（完）
中国被诟病多年的机关事业单位与企业养老保险制度“双轨制”，终于被正式废除，意味着中国社会收入分配向公平迈进一大步。不过，对于刚起步的机关事业单位养老保险并没有结余，却也引发是否会吞蚀中国现有3万多亿元人民币企业养老资金结余的疑虑。
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