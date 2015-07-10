金砖国家应急储备敲定操作细节 各国已核准即将生效

路透北京7月10日 - 中国央行周五称，金砖国家央行近日共同签署《金砖国家应急储备安排中央银行间协议》，规定了操作的技术细节。同时《金砖国家应急储备安排条约》已顺利完成金砖各国国内核准程序，并将生效。

金砖国家应急储备安排是通过多边货币互换联合应对金砖国家实际或潜在的短期国际收支压力的集体承诺。初始规模1000亿美元，其中中国承诺出资410亿美元，巴西、印度和俄罗斯各180亿美元，南非50亿美元。

中国央行新闻稿称，上述协议是在7日举行的金砖国家财长和央行行长会议上签署的。金砖国家应急储备安排为金砖各国提供了多边金融支持。是金砖国家金融合作的重要一步，也对全球金融安全网做出了积极贡献。

本次金砖国家财长和央行行长会议主要讨论了当前全球及金砖国家经济金融形势、金砖国家共同关心的G20议题、金砖国家应急储备安排和金砖国家开发银行等问题。中国人民银行行长周小川和财政部部长楼继伟出席了会议。

2014年7月15日，金砖国家代表在五国领导人见证下，在巴西福塔莱萨签署了《关于建立金砖国家应急储备安排的条约》。应急储备安排将补充和强化由国际货币基金组织、区域金融安排、中央银行间双边货币互换协议及各国自有的国际储备构成的全球金融安全网。（完）

(发稿 王蕾；审校 黄凯)

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