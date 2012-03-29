金砖国家欲就全球失衡向西方施压

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透新德里3月29日电---金砖国家将考虑以某些方式向西方施压,要求纠正全球经济中的不平衡现象.在周四召开的新德里金砖国家峰会上,对国际货币基金组织(IMF)等机构改革步伐缓慢的失望情绪已经上升.
巴西工贸部长Fernando Pimentel在会议前夕对路透表示,希望峰会公报能对在巴西看来并不公平的欧美货币政策进行抨击.
金砖五国(巴西、俄罗斯、印度、中国和南非)预计将公布加强经济联系的举措,包括搭建证券交易所之间的往来,以及按世界银行模式建立联合开发银行.这五国占到全球总人口的近一半与全球经济产量的五分之一.
"我们期待像世界银行与IMF等多边机构的改革承诺付诸行动."一位熟悉情况的印度高官表示,并称印度将在峰会期间与其他金砖国家一道进行商讨.
金砖国家常被抨击过於分散,很难具有效率.不过,在2001年提出金砖国家概念的高盛经济学家奥尼尔(Jim O'Neill)表示,它们的会面就是传递给世界的一个讯号.
"这是对七国集团(G7)和其他西方力量一次强有力的提醒,即他们需采取一致行动,在G20、IMF与世行交出更多空间.它在这方面传递出了很有力的信号."奥尼尔称.(完)
--编译 洪曦;审校 隋芬
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