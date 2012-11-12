金砖国家讨论建立高达2,400亿美元的外汇储备池

路透华盛顿/巴西利亚11月9日电---据五个金砖国家(BRICS)描绘相关计划的文件,主要新兴市场国家正在讨论建立一个高达2,400亿美元的外汇储备池,应对短期流动性压力.

包括中国、俄罗斯、印度、巴西和南非在内的金砖国家6月份宣布成立一个工作组,研究建立一个外汇储备池并成立一个新的开发银行,为发展中国家的基础设施项目提供资金.

据路透获得的文件,这个外汇储备池将向面临国际收支困难的BRICS国家提供支持.但是,有些国家也在推动建立一个预防性信贷机制,类似于国际货币基金组织(IMF)的做法,以避免受到外部经济冲击的影响.

上述行动进一步表明,金砖国家和其它发展中国家对於欧美持续主导IMF和世界银行等国际机构的局面日益不满.

金砖国家官员在最近召开的20国集团(G20)财长会议期间会晤,寻求推进相关计划.金砖国家领袖明年3月将在南非召开峰会.

计划中的货币互换协议也将给予金砖国家相互借贷的能力,以保持市场流动性.

参与上述G20会议期间会晤的官员表示,中国强调外汇储备池应该具备一定的规模,足以引起市场重视.

**重大挑战**

官员们认为,金砖国家的储备池应该与东南亚国家清迈倡议(Chiang Mai Initiative)的规模接近,後者规模已在5月提高一倍达到2,400亿美元,以强化对外部冲击的防范能力.

清迈倡议最初在2000年达成,但一直没有启用过,因这需要参与国家向IMF提出请求.IMF被外界批评在1998年亚洲货币危机期间援助力度不够.

美国康奈尔大学经济学教授暨华盛顿布鲁金斯学会高级研究人员Eswar Prasad称,建立储备池的计划是向"现有的全球货币安排提出的重大挑战".

"不论其合理性与可能遇到的复杂问题,金砖国家的这些计划对於加快全球货币改革而言,可能会起到有益的促进作用,"Prasad说.

中国等国家希望本国货币能够加入IMF的货币篮子.目前IMF的记账单位--特别提款权的货币构成为英镑,日圆,欧元和美元.

一方面有部分金砖国家相信,外汇储备池支付的资金应该以美元计价,但其它金砖国家却更倾向於使用特别提款权.

"从支付角度讲,倾向於使用美元等储备货币,但也有国家表达希望以金砖国家本币提供部分支付."文件称.

讨论还着眼于建立资金池所要附带的条件.问题之一在於,这项计划是否应该与IMF的一项计划挂钩,这对所有金砖国家而言都较难接受.一些金砖国家认为可以部分挂钩,在遵循储备池规定的前提下在初期提供快速支付.

**应对需求**

金砖国家亦在考虑设立一家新的开发银行,为新兴和发展中经济体长期的基础设施项目提供融资服务,来满足这些地区对公路、铁路、港口和电力的迫切需求.

这家新开发银行将成为世界银行及其他多边开发银行的竞争对手.後者也为基础设施项目提供贷款.然而,印度等国从世行贷款已经面临限制.

金砖国家的文件提到,与新兴经济体和发展中国家日益增长的需求相比,现有多边开发银行的资本不足.

这家新开发银行最开始将向成员国签发非优惠的项目融资,这意味着获得融资需要承担较高的成本.文件显示,随着该银行规模扩大,可能会考虑小规模发放低成本贷款.

长久以来,世界银行及其他机构一直坚持认为,向贫困国家发放贷款应包括低成本贷款,以避免将这些国家的债务水平推高至不可维系水准.(完)

--编译 张涛/郑茵/兰秀娟;审校 程琳/张涛

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