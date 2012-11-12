版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 11月 12日 星期一 10:42 BJT

金砖国家讨论建立2,400亿美元外汇储备池--文件

据五个金砖国家(BRICS)文件，金砖国家正在讨论建立一个高达2,400亿美元的外汇储备池，以应对短期流动性压力。这个外汇储备池将向面临国际收支困难的金砖成员国提供支持。图为金砖集团峰会会场外的标志。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐