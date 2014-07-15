金砖国家计划成立基础设施投资基金--RDIF

路透莫斯科7月15日 - 俄罗斯直接投资基金(RDIF)周二表示，该基金以及其它金砖国家(BRICS)的主权财富基金，计划成立一个联合基金投资于基础设施项目。

金砖国家领导人本周在巴西召开年度峰会，预计签署一项协议，成立资本1,000亿美元的开发银行，以及一个同样规模的储备基金。

“主要金融机构、BRICS主权财富基金和RDIF的国际伙伴，都全力支持这项计划，”RDIF在声明中表示。

RDIF表示，如果磋商进展顺利，这项联合基金将在2015年下次金砖国家峰会前投入运行。

这项基金将投资于金砖国家的各种项目，从公路、桥梁和机场到市政基础设施都包括在内。(完)

(编译 张涛；审校 艾茂林)

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