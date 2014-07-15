金砖国家计划成立基础设施投资基金--RDIF

国际油价可能再次下挫 因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
路透莫斯科7月15日 - 俄罗斯直接投资基金(RDIF)周二表示，该基金以及其它金砖国家(BRICS)的主权财富基金，计划成立一个联合基金投资于基础设施项目。
金砖国家领导人本周在巴西召开年度峰会，预计签署一项协议，成立资本1,000亿美元的开发银行，以及一个同样规模的储备基金。
“主要金融机构、BRICS主权财富基金和RDIF的国际伙伴，都全力支持这项计划，”RDIF在声明中表示。
RDIF表示，如果磋商进展顺利，这项联合基金将在2015年下次金砖国家峰会前投入运行。
这项基金将投资于金砖国家的各种项目，从公路、桥梁和机场到市政基础设施都包括在内。(完)
(编译 张涛；审校 艾茂林)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
路透东京4月20日 - 日本政府4月上调对企业信心的评估，为四个月来首次。此前日本央行短观调查显示日本4月制造业信心连续第八个月上升。
路透4月20日 - 路透调查显示，分析师预计未来一年欧元区经济增长将稳定但温和，而且这在一定程度上要取决于独立候选人马克龙赢得下个月的法国总统大选。