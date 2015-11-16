金砖国家呼吁G20加强经济政策合作

路透土耳其贝莱克11月15日 - 金砖国家周日呼吁20国集团(G20)加强宏观经济政策合作，以防止全球经济低迷的负面效应，并降低经济成长面临的风险。

巴西、俄罗斯、印度、中国和南非的领导人在G20土耳其峰会间隙会晤，并称全球经济仍未实现可持续复苏。

“这凸显出G20成员国加强宏观经济政策协调与合作，避免负面溢出效应并实现强劲、可持续和均衡增长的重要性，”金砖国家在会后发表的声明称。

今年金砖国家经济举步维艰，中国经济增长为2008-2009年全球金融危机以来最低，市场在夏季出现了剧烈波动后尚待复苏。

俄罗斯因在乌克兰危机中所扮演的角色而遭到制裁，加上大宗商品价格下跌，这都对俄罗斯经济构成了打击，导致该国陷入2009年以来的首次衰退。

由于南非除外的金砖国家几年来的表现都不及其他国家和地区，很多投资者已撤出这些曾一度备受吹捧的新兴国家。

“复杂的结构和周期性问题已导致俄罗斯乃至全球经济放缓，”俄罗斯总统普京在金砖国家会议上表示。

金砖国家还在周日谴责巴黎恐怖袭击，承诺增强彼此间的合作，并同其他国家一道抗击恐怖主义。金砖国家一直难以达成经济和政治联盟。(完)