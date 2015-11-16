金砖国家呼吁G20加强经济政策合作

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透土耳其贝莱克11月15日 - 金砖国家周日呼吁20国集团(G20)加强宏观经济政策合作，以防止全球经济低迷的负面效应，并降低经济成长面临的风险。
巴西、俄罗斯、印度、中国和南非的领导人在G20土耳其峰会间隙会晤，并称全球经济仍未实现可持续复苏。
“这凸显出G20成员国加强宏观经济政策协调与合作，避免负面溢出效应并实现强劲、可持续和均衡增长的重要性，”金砖国家在会后发表的声明称。
今年金砖国家经济举步维艰，中国经济增长为2008-2009年全球金融危机以来最低，市场在夏季出现了剧烈波动后尚待复苏。
俄罗斯因在乌克兰危机中所扮演的角色而遭到制裁，加上大宗商品价格下跌，这都对俄罗斯经济构成了打击，导致该国陷入2009年以来的首次衰退。
由于南非除外的金砖国家几年来的表现都不及其他国家和地区，很多投资者已撤出这些曾一度备受吹捧的新兴国家。
“复杂的结构和周期性问题已导致俄罗斯乃至全球经济放缓，”俄罗斯总统普京在金砖国家会议上表示。
金砖国家还在周日谴责巴黎恐怖袭击，承诺增强彼此间的合作，并同其他国家一道抗击恐怖主义。金砖国家一直难以达成经济和政治联盟。(完)
(编译 张荻/汪红英；审校 张若琪/孙茉莉)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。