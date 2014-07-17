IMF祝贺金砖国家设立储备基金

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透巴西利亚7月16日 - 国际货币基金组织（IMF）周三祝贺金砖国家设立新的储备基金--应急储备安排（Contingent Reserve Arrangement）。
IMF总裁拉加德（Christine Lagarde）称，IMF愿与金砖国家在该基金方面进行合作。
“IMF工作人员将会很高兴与负责该项目的金砖国家团队合作，以加强国际安全网各部分之间的合作，”拉加德在声明中称。
金砖国家领导人周二发起开发银行并设立储备基金，目的是在全球金融秩序方面寻求更大的话语权。
备用储备安排规模为1,000亿美元，中国将出资410亿美元，巴西、印度和俄罗斯各出资180亿美元，南非的出资额为50亿美元。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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