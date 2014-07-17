IMF祝贺金砖国家设立储备基金

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴西利亚7月16日 - 国际货币基金组织（IMF）周三祝贺金砖国家设立新的储备基金--应急储备安排（Contingent Reserve Arrangement）。
IMF总裁拉加德（Christine Lagarde）称，IMF愿与金砖国家在该基金方面进行合作。
“IMF工作人员将会很高兴与负责该项目的金砖国家团队合作，以加强国际安全网各部分之间的合作，”拉加德在声明中称。
金砖国家领导人周二发起开发银行并设立储备基金，目的是在全球金融秩序方面寻求更大的话语权。
备用储备安排规模为1,000亿美元，中国将出资410亿美元，巴西、印度和俄罗斯各出资180亿美元，南非的出资额为50亿美元。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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