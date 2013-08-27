（修正）金砖国家将建立联合外汇储备 中国将提供最大份额--易纲

(修正：内文第三段应为退出或逐渐“退出”，非“推出”)

路透北京8月27日 - 中国央行副行长易纲周二表示，金砖国家将在不远的将来建立规模1,000亿美元的联合外汇储备库，中国将向此金砖应急储备安排（CRA）提供最大份额。

易纲在习近平出席20国集团(G20)领导人峰会前夕的吹风会上并称，各国如何应对发达经济体收紧货币政策，将成为G20峰会的焦点之一。

“在货币政策方面，G20峰会将聚焦如何在发达经济体退出或逐渐退出量化宽松时，将其外部冲击降到最低，”易纲表示。

中国国家主席习近平将出席9月5日至6日在俄罗斯圣彼得堡举行的G20领导人第八次峰会。(完)

(记者 药朝清 发稿 丁琦；审校 黄凯)

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