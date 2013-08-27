（修正）金砖国家将建立联合外汇储备 中国将提供最大份额--易纲

中石油去年净利大减78%再增派特别息 与沙特阿美深化合作（更新版）
路透香港3月30日 - 受累于油气价格大幅下降，中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司去年度净利按年大减78%，惟公司再度增派特别股息，反映对未来充满信心。
(修正：内文第三段应为退出或逐渐“退出”，非“推出”)
路透北京8月27日 - 中国央行副行长易纲周二表示，金砖国家将在不远的将来建立规模1,000亿美元的联合外汇储备库，中国将向此金砖应急储备安排（CRA）提供最大份额。
易纲在习近平出席20国集团(G20)领导人峰会前夕的吹风会上并称，各国如何应对发达经济体收紧货币政策，将成为G20峰会的焦点之一。
“在货币政策方面，G20峰会将聚焦如何在发达经济体退出或逐渐退出量化宽松时，将其外部冲击降到最低，”易纲表示。
中国国家主席习近平将出席9月5日至6日在俄罗斯圣彼得堡举行的G20领导人第八次峰会。(完)
(记者 药朝清 发稿 丁琦；审校 黄凯)
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路透北京3月30日 - 中国外管局周四称，2016年中国国际收支呈现“经常帐户顺差、资本和金融账户（不含储备资产）逆差”，这一格局在今年料将延续，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛。同去年一样，今年经常帐户顺差将继续保持在合理区间，资本和金融账户逆差有望收窄。
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。