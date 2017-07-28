金砖五国在华签署首个税务合作备忘录 将深化税收合作

路透北京7月28日 - 新华社周四晚报导称，金砖五国税务部门负责人在金砖国家税务局长会议上联合签署了《金砖国家税务合作备忘录》。与会各方围绕落实G20税制改革成果、深化金砖国家多边税收合作、加强税收征管能力建设等议题达成一系列共识。

报导援引中国税务总局局长王军称，本次会议取得八个成果：建立了金砖国家税务合作制度性机制；深化了落实国际税改成果共同应对挑战的认识；达成了税收信息交换合作的共识；作出了提升相互协商程序效率的承诺；制定了税收征管能力建设合作方案；规划了税收政策与征管协调的路径；发出了增加税收确定性的共同倡议；推进了税收经验共享机制建设。

“金砖五国将通过深化国际税收合作，构建更加公平、公正、开放的国际经济体系，推动国际税收秩序朝着更加公平合理的方向发展，为新兴市场和发展中国家创造稳定、开放、包容、普惠的税收环境。”王军称。

他并倡议，推动完善全球税收治理体系，积极参与国际税收规则制定，推动构建公平和现代化的国际税收体系，提升新兴市场国家和发展中国家的代表性和发言权。通过增加税收确定性、提升相互协商程序效率等措施进一步优化营商环境，支持开放型经济建设。

同时，深化税收领域务实合作，包括税收政策协调、税收征管协作、涉税争端解决、经验交流共享等多层面的合作，特别是研究共同提高征管能力并帮助其他发展中国家能力建设的方案，鼓励其他发展中国家参与国际税收合作。

此外，金砖各国应加强税收合作机制建设，丰富合作内容和方式，构建全方位的金砖税收合作制度框架，减少合作障碍，提升合作效率，促进税收合作在金砖国家整体合作中发挥更加重要的作用。

新华社并援引国家税务总局国际税务司司长廖体忠表示，下一步，金砖国家的重点就是要把共识化为行动，首先是完善国内税制，着力消除税收壁垒。其次是加强双边合作，有效降低税收负担。三是深化多边合作，共同提升税收治理能力。同时，帮助发展中国家加强税收征管能力建设，促进金砖国家经济包容性联动增长。（完）