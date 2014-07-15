金砖国家开发银行总部地点谈判陷入僵局--消息

国际油价可能再次下挫 因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
路透巴西福塔雷萨7月15日 - 一名参与谈判的高层官员周一晚间告诉路透，金砖国家(BRICS)在签约合资成立开发银行的前夕，对于这家银行总部将设于何处仍无法达成共识。
金砖国家领导人预计周二签署一项协议，成立资本1,000亿美元的开发银行，以及一个同样规模的储备基金，藉以挑战欧美国家在全球金融的主导地位。
金砖国家包括巴西、中国、印度、俄罗斯及南非。
谈判暂时停摆，因为关于这家银行将落脚何处，中国、印度及南非相争不下。由于在这个问题卡住，关于头五年由哪国人士出任银行行长的决定，也因而延迟。
“这应该不难解决，但我们现在存在争议。如果没有进展，这个决定或许必须留待另一场会议解决，”这位不愿具名的官员称。
另一名谈判代表也证实尚未作出任何决定。
上述官员表示，如果周二没有达成协议，各国领袖仍然可以签约支持成立开发银行，之后再决定总部地点及行长人选。
俄罗斯及印度官员已透露，中国上海是最热门的总部候选地点。(完)
(编译 蔡美珍；审校 许娜)
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