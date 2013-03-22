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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 22日 星期五 09:38 BJT

俄希望金砖集团将地缘政治纳入议题

俄罗斯总统普京在周五公布的采访中表示，俄罗斯希望金砖国家扩大合作范围，更多涉及地缘政治问题。普京对塔斯社表示，金砖国家正探讨就叙利亚和阿富汗冲突、伊朗核项目和中东局势等问题发布联合声明。金砖国家峰会将于3月26-27日在南非德班召开。图为资料图片。路透

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