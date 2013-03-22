俄希望金砖集团将地缘政治纳入议题

英国退欧谈判即将展开 卡塔尔承诺投资50亿英镑表支持
路透伦敦3月27日 - 卡塔尔周一承诺向英国投资50亿英镑(63亿美元)，展现出支持英国的姿态。两天后英国首相特雷莎·梅就将启动正式的脱欧谈判。
路透莫斯科3月22日（记者 Steve Gutterman） - 俄罗斯总统普京在周五公布的采访中表示，俄罗斯希望金砖国家扩大合作范围，更多涉及地缘政治问题。
普京对塔斯社表示，金砖国家正探讨就叙利亚和阿富汗冲突、伊朗核项目和中东局势等问题发布联合声明。
“我们邀请伙伴国共同努力，逐步将金砖集团从协调有限问题的对话论坛，转变为广泛的战略合作机制，以便我们共同就全球主要政治问题寻求解决方案。”普京说。
金砖国家峰会将于3月26-27日在南非德班召开。据官员透露，预计金砖国家领导人将在此次峰会上批准建立联合外汇储备池和一家基础设施银行的计划。
普京称，俄罗斯计划宣布创建金砖国家商业委员会，促进成员国之间的贸易和投资，并帮助推出多边商业项目。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦3月27日 - 卡塔尔周一承诺向英国投资50亿英镑(63亿美元)，展现出支持英国的姿态。两天后英国首相特雷莎·梅就将启动正式的脱欧谈判。
路透首尔3月27日 - 韩国一法院周四将举行听证会，以决定是否逮捕遭弹劾下台的前总统朴槿惠，若遭逮捕，在调查她涉嫌受贿及滥用总统权力罪名期间，她可能被羁押长达20天。
路透贝尔法斯特3月26日 - 北爱尔兰正在磋商组建新政府两大政党周日称，谈判已无果而终，北爱尔兰可能会因此进行新的选举，或是重新由英国政府直接管辖。