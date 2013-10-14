俄称金砖国家储备基金决定或推至明年初（更新版）

* 金砖国家在本周会议上几无进展

* 中国希望在汇市干预基金和联合发展银行中发挥更大作用

路透华盛顿10月11日 - 俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)周五表示，金砖国家可能在明年初就建立1,000亿美元的汇市干预基金作出决定，暗示本周在华盛顿举行的会议没有进展。

来自巴西、中国、印度、俄罗斯和南非的官员去年开始合作，打算建立该基金和一家联合发展银行，以重塑长期以来受发达国家主导的全球金融格局。这让很多人感到意外。

不过该计划的进展缓慢，资本金最高达500亿美元的联合发展银行距离投入实际运营还遥遥无期，因为各国在出资额分摊和银行选址的问题上意见分歧。

市场对于美国联邦储备委员会(美联储/FED)将缩减购债刺激举措的预期，导致廉价美元流入新兴经济体的趋势发生逆转，让面临国际收支难题的金砖国家成员国更急于找到资金来源。

9月在圣彼得堡举行的金砖国家领导人会议上，中国承诺向汇市干预基金注资410亿美元；巴西、印度和俄罗斯各分担180亿美元；南非贡献50亿美元。

“我认为在2014年初的下一次金砖国家会议上可能讨论到这个问题，并作出最终决定，”西卢安诺夫在20国集团(G20)会议后的媒体简布会上表示。

不过只有在获得各国议会批准后，汇市干预基金才可投入运行。

**中国的角色**

一金砖国家官员表示，中国持有全球最大外汇储备，将为资金池贡献大部分资金，希望在管理方面扮演更重要的角色。

“他们认为，既然出资最多，就应该享有优势，”该官员称。

当在简报会上被问及中国的诉求时，西卢安诺夫表示，“(在本次会议上)没有谈及此事。”

一金砖国家官员称，中国还希望金砖国家开发银行的总部设在该国。西卢安诺夫表示，该银行的总部设在哪里仍是待解决的关键问题之一。

另一问题是初始资本规模，西卢安诺夫称讨论了应该是100亿还是300亿美元。

“我们赞成分阶段出资，10年内达到100亿美元，这样俄罗斯及其他国家的预算都不会承受很大负担，”他说。

但其他人士称，中国希望开发银行的资本规模更大。

“巴西和印度希望初始资本金平均分担。我们知道中国想出资更多，”巴西一名官员表示，“不过，我们仍在协商，目前没有出现紧张局面。”

西卢安诺夫称，金砖国家已经同意“通过达成共识”来就此做出决定。(完)

(编译 徐文焰/王兴亚；审校 侯向明/张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。