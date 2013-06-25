金砖国家设法限制美联储撤回刺激举措的影响

* 金砖国家希望针对强势美元采取联合行动--巴西

* 巴西和中国领导人讨论“复杂”市场

* 罗塞夫本周将与其他金砖国家领导人对话

* 金砖国家将在7月会议提议合作

路透巴西利亚6月24日 - 巴西政府周一表示，在美国联邦储备委员会(美联储/FED)拟缩减大规模刺激计划之际，主要新兴市场国家将合作，限制美元强势对其经济可能产生的影响。

巴西政府发言人士Thomas Traumann称，巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)和中国国家主席习近平周一通过电话就加强政策合作的方法进行了讨论。

本周稍晚罗塞夫将与金砖国家其他领导人联系，讨论合作事宜。

“7月在俄罗斯召开的会议上，金砖国家将会针对美元全面升值的相关合作行动做出决定，”Traumann称。

对于美国将撤回刺激举措，巴西及其他发展中国家益发紧张不安，当地的市场也因此挫跌。

一位巴西外交人士告诉路透，习近平在与罗塞夫的谈话中强调，需靠金砖国家更密切的配合来因应全球市场“新出现的复杂”发展。

“大家有共识，认为在当前全球市场面临更复杂和崭新的因素影响之际，金砖国家需加强沟通和合作，”该名曾听取习近平和罗塞夫讨论简报的官员称。

这名要求不具名的官员未提供具体细节。

美联储将削减购债计划的预期已拖累巴西雷亚尔跌至四年低点，促使政府取消资本管制，以鼓励更多美元进入巴西经济。

雷亚尔大幅贬值，已让人担心对欠下大量美元债务的巴西企业带来的风险。雷亚尔疲软导致进口商品价格上升，可能还会推高本已处于高水平的巴西通胀率。

一名巴西官员说，20国集团(G20)的新兴市场国家已呼吁美国，在与市场做政策沟通传达时应更为明确，以免引起更大的波动。

“新兴市场国家都担心刺激举措退场的后续影响，”这名要求不具名的官员称。“但这次我们掌握更多储备和工具来因应问题。”(完)

(编译 王丽鑫/张若琪 审校 戴素萍 )

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