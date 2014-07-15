金砖国家筹建的开发银行总部最可能设在上海

路透新德里7月14日 - 金砖国家(BRICS)拟成立的开发银行总部看来将设在上海，尽管部分成员国表示担心中国有可能绑架该银行的意志，为自己谋福利。

经过两年谈判后，巴西、中国、印度、俄罗斯和南非将于周二签署这项新机制和另外一项应急基金，这标志着金砖集团的一大重要举措。

上周末俄罗斯总统顾问Yuri Ushakov援引成员国讨论文件对记者表示，这家开发银行总部将设在上海。

早前，俄罗斯财长称，印度和中国竞相想成为新开发银行的总部所在地。

“这家银行的总部将设在上海。文件明确说明了这点，”Ushakov说。

印度政府一位官员周一淡化了有关总部地点的争论，进一步暗示金砖国家已经就总部地点达成了一致。该官员称，印度的首要任务是确保金砖国家的成员国拥有平等的投票权，不像世界银行等西方国家主导的多边组织，投票权还需自己去争取。

“公平权益是印度追求的主要目标，”这位官员称。他接着表示，印度关心的第二个问题是应该给这家银行取一个未来允许非金砖国家加入的名字。

中国财政部没有立即回覆记者征求评论的请求。(完)

(编译 白云; 审校 戴素萍)

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