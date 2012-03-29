金砖国家对IMF改革速度缓慢表示关切--峰会公告草案

台湾自17日起家禽禁宰运七天 因禽流感疫情恐扩大
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
路透新德里3月29日电---金砖国家(BRICS)在峰会公告草案中,对国际货币基金组织(IMF)改革速度缓慢表示关切,并呼吁世界银行行长的挑选过程应该透明.
路透获悉的公告草案呼吁,发达国家应避免在全球金融体系创造过多的流动性.这是发展中国家的共同抱怨,其经济近几年受到资本流动急速变化的严重冲击.
草案称,伊朗问题应该通过外交途径加以解决,不应加剧伊朗紧张局势.草案还认为伊朗有权和平利用核能.(完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
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路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。
路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。