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时事要闻 | 2012年 3月 29日 星期四 15:22 BJT

金砖国家对IMF改革速度缓慢表示关切--峰会公告草案

路透新德里3月29日电---金砖国家(BRICS)在峰会公告草案中,对国际货币基金组织(IMF)改革速度缓慢表示关切,并呼吁世界银行行长的挑选过程应该透明.

路透获悉的公告草案呼吁,发达国家应避免在全球金融体系创造过多的流动性.这是发展中国家的共同抱怨,其经济近几年受到资本流动急速变化的严重冲击.

草案称,伊朗问题应该通过外交途径加以解决,不应加剧伊朗紧张局势.草案还认为伊朗有权和平利用核能.(完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

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