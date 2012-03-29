金砖国家对IMF改革速度缓慢表示关切--峰会公告草案

路透新德里3月29日电---金砖国家(BRICS)在峰会公告草案中,对国际货币基金组织(IMF)改革速度缓慢表示关切,并呼吁世界银行行长的挑选过程应该透明.

路透获悉的公告草案呼吁,发达国家应避免在全球金融体系创造过多的流动性.这是发展中国家的共同抱怨,其经济近几年受到资本流动急速变化的严重冲击.