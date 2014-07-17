金砖开发银行能否成功？还看中国

路透巴西福塔莱萨7月15日（记者 Alonso Soto） - - 金砖国家就成立开发银行进行了两年的艰难谈判，主要障碍并不是缺乏资源或承诺，而是作为成员国的中国。

金砖开发银行已于周二由金砖国家领导人正式发起，将直接挑战由西方紧紧控制的全球金融体系。参加谈判的官员称，中国起初希望在该开发银行占有更大份额。

最终，巴西和印度关于成员之间资本参与均等的主张占了上风，但对于中国可能试图对该银行施加更大影响以扩大在海外政治影响力的顾虑依然挥之不去。金砖开发银行资金规模为1,000亿美元。

“中国势必会主导该银行，”约翰·霍普金斯大学政治学家Riordan Roett说。“在取得完全控制者具有绝对影响力的情况下，中国才会参与这些事务。”

鉴于在经济和政治方面的明显差异，金砖国家面临着抑制中国控制该银行欲望的挑战。金砖开发银行设立的目的是让所有成员国拥有平等话语权。

周二，在金砖国家努力克服谈判中的最后僵局时，中国和印度对银行总部落户何地展开竞争，内部纷争变得显而易见。参加谈判的一位高官称，为了克服这一障碍，巴西撤回了该行第一任主席国的申请。

金砖开发银行总部将设在中国的金融中心--上海。

金砖国家设立该银行，旨在打破欧美在国际货币基金组织（IMF）和世界银行的主导地位，让新兴经济体获得更多的投票权。

“这对金砖国家可是一大挑战。有时在真正的谈判中，参与国家想要更多话语权时，他们会忘记当初批评IMF和世界银行时立下的一些远大志向，”波士顿大学国际关系学教授Kevin Gallagher说。

**中国影响力**

尽管近年中国经济增长放缓，但仍是世界经济增长的主要动力。过去10年间，巴西、印度和俄罗斯经济也明显放缓。南非在2010年加入了金砖国家。

中国经济规模比其他金砖国家经济规模总和还要大，在金砖国家对外贸易中占很大的比例。

“中国因其经济重要性而在该银行拥有更大的影响力，这很自然，”里约热内卢天主教大学金砖国家政策中心的教授PauloWrobel说。

有时，中国的经济实力让一些金砖国家成员国感到不满。

过去三年，中国产品雪崩式地涌入巴西，致使后者提高贸易壁垒，以免本国制造商破产。

私底下，其他成员国对人民币自由化进程缓慢也表示不满。

因此，其他规模较小经济体国家的官员都努力阻止中国在新设机构中拥有过大权力。金砖开发银行的内部规则力图避免任何一个成员国拥有过大影响力。

“构想是建立一个拥有最佳银行惯例、共同治理的专业机构，从而抑制风险，”巴西国家开发银行（BNDES）行长科蒂尼奥（Luciano Coutinho）在金砖国家峰会间隙对路透称。

金砖国家在该银行的最低持股比例将为55%。但一些分析师称，中国可能通过从其势力范围内引入新成员来实现增持。

但也有分析师认为，团队合作符合中国的最佳利益，至少目前如此。

“对中国来说，让该银行看起来不受中国主导符合其利益，因为这样做能让其为各种项目融资，否则就无法实现，”巴西Getulio Vargas 基金会的教授Oliver Stuenkel称。“该银行是一种让中国信贷去政治化的方式。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。