全球金融：金砖国家南非峰会恐难达成设立开发银行关键决定

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
这五个国家的国内生产总值(GDP)占全球GDP的五分之一，经济均呈高速增长，在各自地区具有地缘政治重要性，但要将经济力量转化为集体政治影响力，一直未能顺利找到共同施力点。
前两大金砖国家--中国和巴西签署三年期货币互换协议，宣示改变全球贸易和金融架构的决心。此协议涵盖每年至多300亿美元的双边贸易。
巴西官员称，货币互换协议的目的在于，若爆发新的银行业危机导致美元贸易融资干涸时，能确保双方快速成长的商业联系不会受到冲击。
“我们的目的不是要与中国建立新关系，而是要深化关系以用于应对金融市场动荡情况，”巴西央行总裁Alexandre Tombini对记者表示。
巴西官员表示，希望在2013年下半年落实贸易和外汇协议。
官员还指出，金砖国家计划向一家新的基建银行初步注资500亿美元，但究竟应采每一国家各出资100亿美元，或按照不同经济规模有所区别，尚未达成一致。(完) (编译 程琳/李爽; 审校 许娜/蔡美珍)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。