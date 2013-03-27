全球金融：金砖国家南非峰会恐难达成设立开发银行关键决定

这五个国家的国内生产总值(GDP)占全球GDP的五分之一，经济均呈高速增长，在各自地区具有地缘政治重要性，但要将经济力量转化为集体政治影响力，一直未能顺利找到共同施力点。

前两大金砖国家--中国和巴西签署三年期货币互换协议，宣示改变全球贸易和金融架构的决心。此协议涵盖每年至多300亿美元的双边贸易。

巴西官员称，货币互换协议的目的在于，若爆发新的银行业危机导致美元贸易融资干涸时，能确保双方快速成长的商业联系不会受到冲击。

“我们的目的不是要与中国建立新关系，而是要深化关系以用于应对金融市场动荡情况，”巴西央行总裁Alexandre Tombini对记者表示。

巴西官员表示，希望在2013年下半年落实贸易和外汇协议。